La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó hoy contra los sectores de Pro que cuestionaron el megadecreto anunciado por el presidente Javier Milei, un días después de las críticas arrojadas por el ex jefe gobierno de la Ciudad Horacio Rodríguez Larreta. “Muchos que apoyaron que Mauricio Macri dicte estos decretos, ahora dicen que no”, sentenció la funcionaria.

“Seamos coherentes, el país está en urgencia”, reclamó Bullrich en diálogo con Radio Mitre al tiempo que recordó la firma de los decretos para la creación de la ENACOM y el cambio de la ley de medios durante los gobiernos del kirchnerismo.

“Los argentinos vemos subir los precios y todos los días tenemos menos poder adquisitivo. Estamos trabajando para mejorar la situación de vida del Estado argentino para que en pocos meses terminemos con la inflación, para que alcance el salario, haya mejores trabajos y mejores oportunidades”, advirtió la funcionaria.

“Si el país sigue viviendo esta situación de status quo permanente, donde hay pocos que se llevan todo y todos no se llevan nada, entonces vamos a seguir igual”, sumó la ministra de Seguridad, en sintonía con el mensaje difundido ayer por el expresidente Mauricio Macri en el que respaldó el DNU de Milei y pidió a la oposición que actúe con “responsabilidad y grandeza”.

RESPONSABILIDAD Y GRANDEZA



Ahora mismo, millones de argentinos sienten en su propio hogar la situación dramática que estamos atravesando, resultado de las desastrosas políticas del último gobierno.



En este momento tan frágil y amenazante, tenemos que ser conscientes de la… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 21, 2023

“¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que los tiempos coman la confianza del Gobierno o vamos a ir con toda la fuerza, con toda la decisión?”, cuestionó Bullrich luego de que el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta criticara ayer el megadecreto de necesidad de urgencia. “Durante dos años de campaña discutimos shock o egoísmo y todos dijimos shock. Milei dijo shock. Yo también dije shock y gané la PASO en el juego por el cargo”, apuntó la ministra de Seguridad.

La críticas de Rodríguez Larreta

En un escrito titulado “Así no”, Larreta se mostró a favor de muchas de las reformas propuestas en el DNU pero cuestionó la forma elegida por el Ejecutivo para llevarlas a cabo. “El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no con la manera elegida de llevarlas a cabo. La división de poderes es la pieza central de nuestra República”, señaló Larreta ayer por redes sociales.

“Las reformas solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen la solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser el resultado de un amplio consenso basado en el diálogo”, continuó.

Acto seguido, Larreta listó las medidas implementadas por Milei con las que concuerda: “La declaración de la educación como servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero, la reforma de los Registros Automotores, son solo algunos ejemplos de medidas que comparto, porque van a hacer mejor la vida de los argentinos”.

“Pero hagamos las cosas bien, con la Constitución por encima de todo. Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora”, cerró el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió al protocolo antipiquetes desplegado este miércoles durante la marcha del 20 de diciembre y luego de destacar el trabajo en conjunto con las fuerzas federales, puntuó el operativo con un “10″.

