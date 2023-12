escuchar

Horacio Rodríguez Larreta, exjefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se sumó a la larga lista de referentes de todo el arco político que criticaron el megadecreto de necesidad de urgencia que anunció por la noche del miércoles el presidente Javier Milei, enfocado en la disminución del rol del Estado en un gran número de áreas. Sin embargo, el también exprecandidato a presidente por Juntos por el Cambio (JxC) se distinguió de muchos de sus pares al mostrarse públicamente a favor de un importante número de estas reformas, pero no así del modo en que se impulsaron, al cuestionar si podrán perdurar y no ser anuladas.

En un escrito titulado “Así no”, Larreta argumentó su posición y su apoyo a las reformas: “El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso y no un decreto. Tenemos que evitar que en 4 años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás. Estoy de acuerdo con muchas de las reformas propuestas, pero no con la manera elegida de llevarlas a cabo. La división de poderes es la pieza central de nuestra República”.

“La Argentina necesita reformas muy profundas, lo dije muchas veces durante la campaña, y sigo pensando lo mismo. Pero las reformas solamente van a tener éxito si se pueden sostener en el tiempo, y si tienen la solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser el resultado de un amplio consenso basado en el diálogo”, continuó.

Acto seguido, Larreta listó las medidas implementadas por Milei con las que concuerda: “La declaración de la educación como servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero, la reforma de los Registros Automotores, son solo algunos ejemplos de medidas que comparto, porque van a hacer mejor la vida de los argentinos”.

“Pero hagamos las cosas bien, con la Constitución por encima de todo. Defendamos la democracia y el pluralismo siempre. También ahora”, cerró el comunicado que publicó en su cuenta de Instagram.

Martín Tetaz expresó una posición similar a la de Larreta con respecto al DNU de Milei

La posición de Larreta se ajusta a lo expuesto por otros referentes de Juntos por el Cambio. El economista Martín Tetaz señaló que si bien le “parece buenísimo el decreto desregulador del presidente” porque “muchos de los artículos como derogación de Alquileres, de abastecimiento o los registros automotores digitales son proyectos” que él - dijo - presentó en el Congreso, “decreto no deroga Ley”.

Martín Lousteau, por su parte, hizo un análisis más exhaustivo de la situación: “Anoche el Presidente anunció un Mega DNU de una amplitud y longitud inédita. Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en la Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores de la economía. Pero este DNU tiene 82 páginas con 366 artículos que derogan y modifican un sinnúmero de leyes y decretos”, comenzó.

Estoy de acuerdo en que debemos cambiar muchas cosas en Argentina, entre ellas el improductivo desempeño de partes de nuestro Estado y regulaciones que traban el buen funcionamiento de diversos sectores… — Martín Lousteau (@GugaLusto) December 21, 2023

“En el contenido del Mega DNU hay algunas iniciativas que pueden ser interesantes y otras irrelevantes para la agenda urgente. Otras pueden juzgarse como buenas, malas o realmente muy malas para las urgencias de la sociedad. Cada una de ellas merece un análisis riguroso e individual y para eso está el Congreso”, consideró el dirigente.

Finalmente, calificó al decreto como inválido y pidió una “ley espejo” para que se trate en sesiones extraordinarias. “El presidente debería reemplazar este inválido DNU por una ley espejo que se pueda votar por capítulos, y convocar a extraordinarias para darle tratamiento urgente”. Y cerró: “Así las reformas positivas, que tendrán consenso, podrán sancionarse y las que no lo sean, evitarse. Toda otra alternativa, ya sea no hacer ninguna reforma o hacer las que no deberíamos, es mala para el presente y el futuro de los argentinos”.

Miguel Ángel Pichetto también criticó a Milei por impulsar sus reformas por vía de un decreto Alejandro Guyot

Miguel Ángel Pichetto, excandidato a vicepresidente de la Nación, también criticó que el DNU no se haya tratado en forma de ley en sesiones extraordinarias. “Esto es una República”, escribió en la red social X. “El Presidente debe gobernar con el Congreso no contra el Congreso. Muchas de las reformas planteadas deben ser tratadas por Ley, y seguramente muchas podrían tener su aprobación”, continuó el legislador.

En la misma línea, agregó: “Las cuestiones de formas y fondo del DNU podrían ser cuestionadas fuertemente ante la justicia. No está justificada ni la necesidad ni la urgencia, podría haber convocado al Congreso a sesiones extraordinarias”.

