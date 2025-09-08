El resultado electoral envalentona a la tropa de Axel Kicillof en la interna con Cristina y Máximo Kirchner

Los resultados de las elecciones legislativas de este domingo dejaron exultante a la tropa del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof. La victoria de Fuerza Patria se interpretó puertas adentro como un triunfo de la estrategia de desdoblamiento electoral que motorizó Kicillof y que la expresidenta Cristina Kirchner resistió en un primer momento con su tropa legislativa bonaerense. Dentro de la interna del peronismo, los dirigentes alineados con el mandatario provincial fueron los más entusiasmados y los que interpretaban que se erige como ganador en el tironeo de poder que impera en el justicialismo.

“Es toda de Axel. No querían el desdoblamiento [electoral]”, subrayó a LA NACION un dirigente kicillofista en pleno festejo, desde uno de los búnkeres de una intendencia alineada con el gobernador.

“El gran ganador es el gobernador, en principio. La elección del desdoblamiento, que le cuestionaron. Es el gran ganador. Queda paradito”, subrayó otro articulador del gobernador en un distrito del conurbano.

Kicillof y Massa se abrazan en el búnker, en Gonnet Fuerza Patria

En el círculo más cercano a Kicillof, sin embargo, en medio de los festejos preferían no hacer comentarios sobre la interpretación del resultado hacia la interna. Los mensajes de satisfacción con mirada hacia el interior del peronismo provenían de la tropa del Movimiento Derecho al Futuro en los distritos bonaerenses, el principal capital que tiene Kicillof en su búsqueda de liderar el peronismo.

Kicillof desdobló la elección bonaerense, una decisión que el cristinismo resistió en la Legislatura, en tándem con el Frente Renovador, pero sin éxito. Cristina Kirchner instruyó a su tropa para que apuntalaran la idea de una única elección, lo que no consiguió hacer avanzar.

Axel Kicillof celebró el triunfo de Fuerza Patria

El gobernador anunció el desdoblamiento y la suspensión de las PASO en contra de los deseos del kirchnerismo duro y tuvo problemas con los leales a la expresidenta hasta para definir el calendario electoral. En medio de esas tensiones, las dos vertientes acercaron posiciones y apostaron por conseguir una ley que rehabilitara las reelecciones indefinidas de legisladores bonaerenses, iniciativa que solo avanzó en el Senado provincial y luego quedó congelada.

Cristina Kirchner, en el balcón de su departamento en Constitución, en la celebración del triunfo Nicolás Suárez - LA NACION

La interna quedó solapada durante la campaña electoral, más allá de declaraciones que reavivaron la tensión, como sucedió con un pedido de Máximo Kirchner a Kicillof por mayor financiamiento para el distrito de Quilmes, donde gobierna La Cámpora.

Cristina hizo conocer sus opiniones en algunos audios que hizo circular desde su prisión domiciliaria, en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. La esquina de su casa fue un punto de festejo para la militancia peronista, ella salió a bailar al balcón apenas se conocieron los primeros resultados y envió un audio de celebración (y de críticas al presidente Javier Milei) que se difundió en el búnker de Kicillof, antes de que el gobernador hiciera uso de la palabra.

La principal ladera de Cristina en las intendencias, la jefa comunal de Quilmes, Mayra Mendoza, interpretó que el triunfo fue un respaldo hacia el kirchnerismo. “Hoy, el pueblo de la provincia de Buenos Aires habló fuerte y claro. A la propuesta de Milei de ‘kirchnerismo nunca más’, la respuesta de la gente en las urnas fue contundente: ‘kirchnerismo más que nunca, para el pueblo peronismo siempre’”, señaló Mendoza minutos antes de que se conocieran los resultados oficiales. “Cada voto a Fuerza Patria es un paso más para que Cristina Fernández de Kirchner esté más cerca de recuperar su libertad”, subrayó.

Los leales a Cristina se ocuparon de resaltar a su jefa luego del resultado. El senador nacional Eduardo “Wado” de Pedro subrayó: “Un paso importante, un triunfo de toda la militancia, de Cristina –la candidata que proscribieron–, de Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Sergio Massa, los intendentes y de todos los candidatos de Fuerza Patria”.

“Es un triunfo de los tres, todos trabajaron de la misma manera. Es [una elección] por sección electoral, no hay alguien que pueda llevarse todos los laureles del triunfo”, matizó un dirigente cristinista del interior provincial.

La consigna por la libertad de Cristina Kirchner fue, durante la campaña, mayoritariamente propiedad del kirchnerismo duro.

Sergio Massa, si bien acompañó con sus legisladores los primeros movimientos del cristinismo contra los objetivos electorales de Kicillof, mantuvo un perfil bajo y terminó la campaña con elogios de Kicillof por haber trabajado por “la unidad” del justicialismo. “Fue la unidad. Aunque atada con alambre, pero fue la unidad”, subrayó un dirigente del Frente Renovador al identificar los motivos del triunfo peronista.

“Sergio, vivo, se recostó por acá”, destacó un kicillofista al evaluar el juego electoral de Massa en el último tramo de la campaña. “Los pibes [por La Cámpora], se recluyen y se quedan en su lugar. Festejan solos”, añadió la misma fuente.

La interna a nivel municipal se vivió en distritos como Morón, donde la victoria de Fuerza Patria con lista conjunta no ocultó la pelea entre el intendente Lucas Ghi y el exjefe comunal y líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, quienes tuvieron búnkeres separados durante la jornada electoral. También en Coronel Suárez, donde una lista local del intendente kicillofista Ricardo Moccero ganó y relegó a la de La Cámpora.