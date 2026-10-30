El secretario de Culto dijo que Milei recibirá al Papa en el aeropuerto y habló de una cadena nacional

El secretario de Culto, Agustín Caulo, dijo este viernes que el presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV en Aeroparque el domingo 8 de noviembre en su primera visita al país y habló de la posibilidad de que determinados “momentos” de su estadía se transmitan por cadena nacional.

Primero, el funcionario de Cancillería celebró la confirmación de la visita del Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos luego de que haya sido sometido este mes a una operación por cáncer de pulmón. “Es una alegría por supuesto, por la salud del Santo Padre, que está muy bien. Entonces, no ha habido ninguna necesidad de modificar lo que estaba pedido en la agenda para la Argentina. Así que estamos muy contentos porque puede ir a todos los lugares que se están preparando para recibirlo”, destacó Caulo en diálogo con radio Mitre.

Fue tras ello que indicó que Milei recibirá a León XIV al pie del avión de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery. Aterrizará alrededor de las 16.30 del domingo en un vuelo desde Montevideo, Uruguay, el destino previo en el marco de su gira por América Latina. “Es lindo pensar que aterriza el Papa y el Presidente lo va a recibir. Es un momento que me imagino va a ser muy importante y muy lindo que podamos disfrutar todos los argentinos. Él, ahí, en representación, como presidente nuestro, lo va a estar recibiendo”, dijo Caulo.

Agustín Caulo y su esposa Ana Belén Marmora

En otro tramo de la entrevista, deslizó la posibilidad de transmitir algunos momentos de la gira por cadena nacional. “La intención es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos. También se está evaluando que quizás haya transmisiones por cadena nacional de algunas instancias o momentos especiales en los que el Presidente pueda acompañar al Papa, y entonces eso lo podamos ver y disfrutar todos los argentinos. Se está evaluando”, sumó el funcionario libertario, que proviene del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo.

Según lo estipulado, León XIV irá a la Casa Rosada y lo recibirán Milei y su Gabinete. “Tenemos días movidos, para el Papa y para todos”, completó Caulo.

El itinerario

El recorrido del Sumo Pontífice incluirá la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Don Orione y Luján. Es el retorno de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, se hará presente el domingo 8 de noviembre por la tarde, tras un breve paso por Uruguay. Según se conoció en el cronograma oficial, la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre.

Domingo 8 de noviembre

Horario Actividad 16.30 Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery) 17.00 Visita al Monumento General San Martín 17.20 Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada 17.50 Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación 18.30 Visita al Palacio Libertad

Lunes 9 de noviembre

Horario Actividad 09.15 Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole 11.30 Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo 16.10 Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales 17.30 Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín 18.45 Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana 19.45 Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal

Martes 10 de noviembre

Horario Actividad 07.30 Vuelo con destino a la provincia de Córdoba 09.00 Arribo a la provincia de Córdoba 10.00 Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar 15.15 Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción 16.55 Retorno a Buenos Aires 18.10 Llegada a Buenos Aires 20.15 Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles

Miércoles 11 de noviembre