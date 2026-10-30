El secretario de Culto dijo que Milei recibirá al Papa en el aeropuerto y habló de una cadena nacional
Agustín Caulo indicó que es para que “lo podamos ver y disfrutar todos los argentinos”; León XIV llegará el domingo 8 de noviembre en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Montevideo
- 3 minutos de lectura'
El secretario de Culto, Agustín Caulo, dijo este viernes que el presidente Javier Milei recibirá al papa León XIV en Aeroparque el domingo 8 de noviembre en su primera visita al país y habló de la posibilidad de que determinados “momentos” de su estadía se transmitan por cadena nacional.
Primero, el funcionario de Cancillería celebró la confirmación de la visita del Sumo Pontífice nacido en Estados Unidos luego de que haya sido sometido este mes a una operación por cáncer de pulmón. “Es una alegría por supuesto, por la salud del Santo Padre, que está muy bien. Entonces, no ha habido ninguna necesidad de modificar lo que estaba pedido en la agenda para la Argentina. Así que estamos muy contentos porque puede ir a todos los lugares que se están preparando para recibirlo”, destacó Caulo en diálogo con radio Mitre.
Fue tras ello que indicó que Milei recibirá a León XIV al pie del avión de Aerolíneas Argentinas en el Aeroparque Jorge Newbery. Aterrizará alrededor de las 16.30 del domingo en un vuelo desde Montevideo, Uruguay, el destino previo en el marco de su gira por América Latina. “Es lindo pensar que aterriza el Papa y el Presidente lo va a recibir. Es un momento que me imagino va a ser muy importante y muy lindo que podamos disfrutar todos los argentinos. Él, ahí, en representación, como presidente nuestro, lo va a estar recibiendo”, dijo Caulo.
En otro tramo de la entrevista, deslizó la posibilidad de transmitir algunos momentos de la gira por cadena nacional. “La intención es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos. También se está evaluando que quizás haya transmisiones por cadena nacional de algunas instancias o momentos especiales en los que el Presidente pueda acompañar al Papa, y entonces eso lo podamos ver y disfrutar todos los argentinos. Se está evaluando”, sumó el funcionario libertario, que proviene del riñón del asesor presidencial Santiago Caputo.
Según lo estipulado, León XIV irá a la Casa Rosada y lo recibirán Milei y su Gabinete. “Tenemos días movidos, para el Papa y para todos”, completó Caulo.
El itinerario
El recorrido del Sumo Pontífice incluirá la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Don Orione y Luján. Es el retorno de un Papa al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.
Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, se hará presente el domingo 8 de noviembre por la tarde, tras un breve paso por Uruguay. Según se conoció en el cronograma oficial, la primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, en una plaza que lleva su nombre.
Domingo 8 de noviembre
|Horario
|Actividad
16.30
Arribo a la Argentina (Aeroparque Jorge Newbery)
17.00
Visita al Monumento General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con Javier Milei, presidente de la Nación
18.30
Visita al Palacio Libertad
Lunes 9 de noviembre
|Horario
|Actividad
09.15
Visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole
11.30
Misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo
16.10
Encuentro en un auditorio de la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con sindicalistas y representantes de movimientos sociales
17.30
Encuentro con líderes de las diversas comunidades cristianas y de las diversas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín
18.45
Celebración de las vísperas —oración de la tarde— junto al episcopado argentino y los equipos sinodales, en la catedral metropolitana
19.45
Cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal
Martes 10 de noviembre
|Horario
|Actividad
07.30
Vuelo con destino a la provincia de Córdoba
09.00
Arribo a la provincia de Córdoba
10.00
Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar
15.15
Encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción
16.55
Retorno a Buenos Aires
18.10
Llegada a Buenos Aires
20.15
Vigilia con los jóvenes en el Monumento a los Españoles
Miércoles 11 de noviembre
|Horario
|Actividad
08.00
Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires
10.00
Santa Misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján
13.30
Ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini
14.00
Vuelo hacia Lima, Perú
- 1
- 2
La empresa de vuelos privados que trasladó a Bolsonaro es parte de la investigación judicial por corrupción en la Agencia de Discapacidad
- 3
Lula le agradeció el mensaje a Macri, con una crítica sutil a Milei
- 4
A días de la visita del Papa y tras un embargo judicial, el Gobierno dice haber regularizado una deuda con el Cottolengo Don Orione