El Senado, ante un hecho histórico: celebrará tres sesiones en una misma semana

El Senado se encamina a marcar un nuevo hito con tres sesiones diferentes en una misma semana, un hecho inédito en la historia de la Cámara alta, que coronaría el viernes con la sanción de una nueva reforma laboral a pesar de la resistencia del PJ y de la CGT.

El cronograma comenzará este martes con la tradicional sesión preparatoria que el Reglamento del Senado establece que debe celebrarse todos los 24 de febrero. Este encuentro tiene por finalidad elegir le mesa de conducción del cuerpo, el panel de autoridades de la Cámara para el próximo período legislativo.

Aunque todavía no están convocadas de manera oficial, lo que ocurrirá este lunes, la cargada agenda del Senado continuará con sesiones en días consecutivos, el jueves y viernes próximos, a partir de las 11.

En la primera de las dos reuniones, el jueves, el consenso alcanzado por el oficialismo con los bloques de la oposición dialoguista estableció el tratamiento de las modificaciones al régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años, y a la ley de Glaciares y el pliego que nomina a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea (UE).

Al día siguiente, se discutirán en segunda revisión, con altas posibilidades de convertirse en ley, la reforma laboral y el acuerdo Mercosur-UE.

Los pedidos por ambas sesiones fuero firmados por el bloque oficialista que conduce Patricia Bullrich (Capital) el viernes pasado y se encuentran en poder de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que firmaría este lunes los decretos de convocatoria, según confiaron fuentes legislativas a LA NACION.

Las autoridades

A pesar de los ruidos internos y de la proliferación de versiones intencionadas que surgieron de usinas oficialistas en las últimas dos semanas, el libertario Bartolomé Abdala (San Luis) será ratificado como presidente provisional, cargo que ocupa desde diciembre de 2023.

Así lo confirmó Bullrich que, ante una consulta de este diario, elogió el desempeño de Abdala en el manejo de la sesión en la que se aprobó la reforma laboral, el pasado 12 de febrero, y ratificó su confianza en la continuidad del legislador puntano.

De esta manera, dio por tierra con las versiones que ponían a la nequina Nadia Márquez en carrera por ocupar la presidencia provisional, segundo casillero en la línea sucesoria presidencial ante una eventual acefalía.

La jefa de la bancada oficialista también confirmó la continuidad de la mayoría del resto de la mesa de conducción de la Cámara, en particular la de los dos secretarios que colaboran con Villarruel en el manejo de la Cámara alta.

Victoria Villarruel y su secretario Administrativo, Alejandro Fitzgerald Fabián Marelli

Así, Agustín Giustinian continuará por tercer año como secretario Parlamentario, cargo en el que fue clave para arrebatarle el control de la Cámara alta al kirchnerismo en los albores de la administración libertaria, cuando el oficialismo contaba con apenas seis senadores.

En la secretaría Administrativa será ratificado Alejandro Fitzgerald, quien fue nombrado en ese cargo clave hace poco menos de tres meses, el 28 de febrero pasado, y es conocido como “El Canciller”, porque mantiene buenas relaciones con todos los sectores políticos del Senado. Es un hombre de “La Casa”, con treinta años como empleado de la Cámara alta, que vino a ponerle fin a los vaivenes que mantuvo Villarruel con sus antecesores, María Laura Izzo y Emilio Viramonte Olmos, que renunciaron enojados con la vicepresidenta.

Lo que sí podría cambiar es la vicepresidencia de la Cámara. Reservada por el momento para el peronismo, que la ocupó hasta diciembre pasado en la figura de la ultrakirchnerista Silvia Sapag, existe la posibilidad de que el oficialismo decida disponer del lugar que está vacante.

La decisión sería una suerte de castigo a la política de la bancada que preside José Mayans (Formosa), que sigue negándose a ocupar lugares en las comisiones y en la dirección de la Cámara alta en queja porque no se le han asignado un número proporcional a la cantidad de senadores que tiene el principal conglomerado opositor.

También hay dudas sobre la continuidad Manuel Chavarría en la Prosecretaría de Coordinación Operativa. Designado consejero en el Ente Binacional Yaciretá (EBY) por un supuesto impulso de Santiago Caputo, con quien se jacta de tener relaciones políticas, el funcionario no quiere dejar su puesto en el Senado.

A pesar de haber recibido la recomendación verbal de Asuntos Jurídicos de que es incompatible sostener los dos cargos, Chavarría ofreció continuar ad honorem y sigue sin presentar su renuncia. Sin su antiguo respaldo político, el salteño Juan Carlos Romero, cuyo mandato concluyó en diciembre, en un gesto de supervivencia política ahora se acercó al correntino Carlos Espínola, quien habría pedido por su continuidad.