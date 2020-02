Juró Marisa Graham como defensora de los niños

El Senado aprobó la designación de Marisa Graham como defensora del Niño, la Niña y los Adolescentes Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

En un debate que estuvo cruzado por la polémica en torno a la legalización del aborto, la abogada especialista en derecho de familia Marisa Graham consiguió el respaldo del Senado y se convirtió, así, en la primera defensora nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, cargo creado en 2005 y que nunca había sido ocupado hasta el momento.

La designación fue aprobada por 47 votos a favor y 21 en contra y Graham durará en el cargo por los próximos cinco años, con la posibilidad de aspirar a una reelección por un segundo mandato. La nueva funcionaria juró el cargo en el recinto, apenas unos minutos después de haber recibido el respaldo de la Cámara alta, en medio de los aplausos de los presentes en los palcos.

"Estamos ante una posibilidad histórica de revertir un descubierto ante el desamparo de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que no pueden seguir esperando", reclamó el voto por Graham la senadora Norma Durango (Frente de Todos-La Pampa).

La pampeana fue una de las legisladoras que encabezó la comisión bicameral durante el arduo proceso de selección del titular de la Defensoría, el cual se inició en septiembre de 2018, con 15 candidatos y concluyó en abril del año pasado con la selección de Graham.

La Cámara de Diputados le dio su respaldo poco tiempo después, en junio de 2019, en una votación a mano alzada que los sectores celestes intentaron objetar.

Las quejas de los sectores provida volvieron a hacer notar en el Senado. Primero, la radical Silvia Elías de Pérez (Tucumán) pretendió invalidar el dictamen de la comisión bicameral, al argumentar que había perdido vigencia por el recambio de las cámaras legislativas de diciembre. La tucumana perdió una votación por la cual la Cámara decidió aplicar la denominada Ley Olmedo y los plazos de caducidad para ese tipo de proyectos a la resolución de la bicameral.

Una vez habilitado el debate, Elías de Pérez volvió a la carga con su intención de invalidar el trámite legislativo y le sumó sus quejas por la postura a favor del aborto de Graham. "El niño en la Argentina es toda persona desde la concepción hasta los 18 años. Espero que la defensora respete estas normas, que son, sin dudas, de carácter constitucional", sentenció. Antes y por el mismo tema también había cuestionado a la candidata la riojana Clara Vega (PJ).

Estas posturas fueron objetadas por varios legisladores. El rionegrino Alberto Weretilneck reclamó no tomar la cuestión del aborto como parámetro para aprobar o rechazar la nominación de un funcionario. "No deberíamos decir que sí o que no a la designada por sus íntimas convicciones en un tema", aseguró.

Por su parte, Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio-Córdoba) pidió superar "el duelo entre verdes y celestes" y "el prejuicio de que quienes están a favor del aborto están en contra de los derechos del niño".

Le salió al cruce su compañero de interbloque Mario Fiad (UCR-Jujuy), respaldando sus palabras en los tratados internacionales incorporados a la Constitución nacional que velan por los derechos del niño por nacer. "Nos surge la duda de que, si hay un conflicto entre la voluntad de la madre y los derechos del niño por nacer, la doctora Graham garantizará los derechos del niño por nacer", sentenció.

En una sesión presidida por Cristina Kirchner, Marisa Graham asumió un cargo que se encontraba vacante desde hace 14 años Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

La votación no debería tomarse como un anticipo de lo que podría ocurrir en el Senado ante el debate por la legalización del aborto. Es que la designación de Graham recibió apoyos de muchos legisladores que rechazan esa idea, como la misionera Magdalena Solari Quintana ((Frente Renovador).

El cargo que ocupará Graham fue creado por la ley Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes (26.061) y su función es la de velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales.

En ese sentido, la Defensoría tiene la misión de controlar el respeto de ésos derechos tanto en el ámbito público como el privado. También tendrá que supervisar la aplicación el sistema integral de protección de la niñez establecido por el marco legal nacional.

Graham, una abogada especialista en niñez que desde hace más de tres décadas trabaja en la protección de los derechos de los niños y adolescentes y que apoya el proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo, fue elegida entre más de 70 postulantes luego de un proceso de selección impulsado por la comisión bicameral de Defensa de los Derechos del Niño, creada en 2017.

Tras la jura, la abogada habló con la prensa y dijo: "Fue un proceso largo y un concurso. Quiero rescatar el trabajo de la comisión bicameral. Fue un proceso inédito. La Argentina tenía una deuda con los niños, niñas y adolescentes. Estamos en un momento complejo en la actualidad y esperamos poder estar a la altura para garantizar sus derechos".

Ante la consulta por su postura a favor de la legalización del aborto, respondió: "Nosotros no hacemos las leyes, lo que vamos a hacer es que se cumplan las leyes vigentes, en especial la 26061 (la de protección integral de los derechos de los niñas, niñas y adolescentes)".

"La prioridad es el hambre entre los niños. Recibimos bien los resultados de la tarjeta alimentar. También está el tema de la mala alimentación de los chicos", cerró.