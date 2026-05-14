El Senado le daría acuerdo por cinco años más al camarista Carlos Mahiques y aprobará un pago a los holdouts

El Senado sesionará este jueves con un temario en el que se destaca la aprobación del acuerdo con los últimos dos fondos tenedores de bonos de la deuda caída en default en la crisis de 2001 y el acuerdo al camarista Carlos Mahiques para continuar como juez por cinco años más a partir de noviembre.

Cerca de cumplir 75 años, edad que en la Constitución Nacional se establece para el retiro de los jueces, el padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, tendría asegurados los votos para conseguir un nuevo acuerdo del Senado que lo mantenga como vocal de la Cámara Federal de Casación Penal hasta fines de 2031.

Se espera que la prórroga de la magistratura de Mahiques se convierta en uno de los polos de tensión de una sesión de mediana intensidad política. El camarista es cuestionado por el kirchnerismo, que lo considera parte de la supuesta “guerra judicial” (lawfare) de la que, aseguran, es víctima la expresidenta Cristina Kirchner, que purga prisión domiciliaria por una condena por delitos de corrupción.

Al respecto, la bancada que responde a la expresidenta cuestiona a Mahiques por haber sido ubicado en la Cámara de Casación por un decreto firmado por el entonces presidente Mauricio Macri, cuando en realidad había concursado y recibido el acuerdo del Senado para ocupar otro juzgado federal. Tiemopo después, consiguió el acuerdo del Senado para el tribunal en el que se desempeña.

La senadora libertaria Patricia Bullrich Soledad Aznarez

Además, Mahiques formó parte de grupo de jueces y funcionarios judiciales acusados por el delito de dádivas por haber participado de un viaje a la estancia del empresario Joe Lewis, en la localidad de Lago Escondido, pagado por un grupo económico.

Más cerca en el tiempo, al camarista quedó en la mira por haber organizado su cumpleaños en la quinta de Pilar que se sospecha que es propiedad de Pablo Toviggino, mano derecha del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y cuya propiedad se encuentra en manos de testaferros.

El acuerdo con los holdouts, en tanto, fue firmado por el Gobierno en marzo pasado e involucra una suma de US$ 171 millones a pagar a los denominados fondos buitre Attestor Master Value y Bainbridge Fund, que reclamaban el pago de bonos de la deuda que quedaron en estado de cesación de pago tras la crisis de 2001.

La aprobación del acuerdo corre contra el tiempo y tiene que pasar por las dos Cámaras del Congreso, por eso el oficialismo apuró su tratamiento en el Senado para esta semana. La idea es que Diputados lo termine de sancionar antes del 31 de mayo, fecha en el que caduca el convenio que originalmente vencía a fines de abril, pero fue prorrogado.

La única ley que saldría este jueves del Senado es la aprobación del programa que agiliza el proceso de regularización de la tenencia de armas de fuego y que, además, prorroga el programa de entrega voluntaria hasta el último día de 2027. El texto ya fue aprobado por la Cámara baja en 2024.

Aunque no implicará una sanción, la sesión cobra importancia, también, porque permitirá tomar estado parlamentario a un paquete de 64 pliegos judiciales enviados desde el lunes por el Gobierno.

Se trata de la segunda tanda de nombramientos judiciales, la primera constó de 77 pliegos y se estpá tratando en la Comisión de Acuerdos, y su importancia radica en que este paquete contempla juzgados del interior, lo que le permitiría al oficialismo conseguir los votos para avanzar con los candidatos de los fueros federal y nacional con sede en la Capital que impulsa el Poder Ejecutivo con la venia del ministro Mahiques y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.