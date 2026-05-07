Cancelan en el Senado un acto en el que iba a participar Pablo Grillo y denuncian censura

La vicepresidenta Victoria Villaruel decidió cancelar un evento que se iba a celebrar en el Salón Azul del Congreso y generó polémica, ya que los organizadores de la reunión denuncian censura para evitar la presencia del reportero gráfico Pablo Grillo, víctima de la violencia policial en una manifestación contra el Gobierno.

La decisión de suspender el acto, que estaba convocado para este viernes, obedeció a motivos de seguridad. Según confiaron allegados a la vicepresidenta, las personas a cargo de la convocatoria se negaron a dar una lista de los participantes e invitados.

El control de ingreso, con número de documento y el registro del acceso, sobre la entrada de público de la calle Hipólito Yrigoyen es uno de los requisitos de seguridad de rigor que se exige para controlar el ingreso del público al Palacio Legislativo.

La reacción no se hizo esperar. En la red social Instagram la cuenta “justicia por Pablo Grillo” denunció censura y acusó a Villarruel y a la senadora y jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), por la cancelación de la actividad.

Bullrich era la ministra de Seguridad cuando Grillo fue alcanzado por una cápsula de gas lacrimógeno disparada por las fuerzas de seguridad durante un enfrentamiento con manifestantes el 12 de marzo del año pasado. El cartucho impactó en la cabeza del fotógrafo, provocándole fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

Según pudo reconstruir LA NACION, el Salón Azul fue pedido a la Secretaría Parlamentaria por el ultrakirchnerista Eduardo De Pedro (Buenos Aires) con el objetivo de utilizarlo para conmemorar el día nacional contra la violencia institucional.

La presencia de Grillo y la realización de una muestra de fotoperiodismo nunca fueron informadas a las autoridades parlamentarias, agregaron los voceros consultados por LA NACION.

De hecho, agregaron, en el Senado se enteraron por el anuncio realizado por el reportero gráfico en sus redes sociales en un video en el que hablaba de que iba a estar “en territorio hostil” y en el que invitaba al Salón Azul “a todo el que quiera ir”. “Y el que no, que se vaya a freir churros”, remataba la convocatoria Grillo.

“No se ajustaba a la institucionalidad correspondiente al senado”, explicó un alto funcionario de la Cámara alta.