Carlos Mahiques defiende su pliego en el Senado para quedarse como juez de Casación

En una audiencia pública signada por las críticas del bloque kirchnerista, el camarista Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, defiende esta mañana su pliego para extender su magistratura por cinco años más a partir de noviembre, cuando cumpla 75 años.

La regla de la Constitución es que a esa edad los jueces deben jubilarse, salvo que consigan un aval del Presidente y del Senado para seguir en el cargo. Carlos Mahiques enfrenta impugnaciones de organizaciones civiles que denuncian que su designación en la Cámara Federal de Casación Penal fue irregular porque se hizo por traslado. No había sido nombrado originalmente para ese tribunal, el más importante de la justicia penal.

El kirchnerismo se opone a que la Comisión de Acuerdos en el Senado promueva un dictamen a favor de la continuidad del camarista Carlos Mahiques Soledad Aznarez

El Poder Ejecutivo envió el pliego a la Cámara alta a fines de febrero. Es decir, casi un mes antes de que su hijo, Juan Bautista Mahiques, asumiera como ministro de Justicia en reemplazo de Mariano Cuneo Libarona. El tratamiento de su pliego, sin embargo, no estuvo exento de cuestionamientos.

La senadora Juliana Di Tullio abrió la audiencia con un duro reclamo por la falta de representación de su espacio en la comisión que debe tratar el pliego de Mahiques. Denunció una “situación violatoria de la Constitución y el Reglamento” de la Cámara. “[Mahiques] va a venir a defender su pliego a una comisión donde la oposición está ausente. A mí, si fuera un juez de la Nación, no me gustaría que la oposición no formara parte de la comisión que tiene que tratar mi pliego”, dijo.

Su primera intervención desató un fuerte cruce por la integración de las comisiones y la presidenta de la bancada libertaria, Patricia Bullrich, la acusó de querer amenazar al magistrado. “Ustedes tienen tres lugares en esta comisión que decidieron no integrar”, le contestó la exministra previo a que arrancara la exposición de Mahiques.

Patricia Bullrich defiende el pliego de Carlos Mahiques en el Senado Soledad Aznarez

La Libertad Avanza busca aprobar el pliego de Mahiques para extender su magistratura en la Cámara Federal de Casación Penal más allá de noviembre, cuando cumpla 75 años. Se prevé que la prórroga cuente con el apoyo tanto de la Unión Cívica Radical (UCR) como del bloque Pro.

Mahiques llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 por una decisión del expresidente Mauricio Macri, que lo trasladó, por decreto, desde la Casación porteña a la Cámara federal, un cargo para el que no había concursado. Al año siguiente, fue ratificado por el Senado en el nuevo puesto.

El movimiento del Ejecutivo motivó críticas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que este mes presentaron impugnaciones al pliego que busca asegurar su continuidad al frente del tribunal.

“Los traslados son una forma irregular de selección de jueces y juezas que no está contemplada en la Constitución ni en ninguna ley del Congreso de la Nación”, argumentan en ACIJ. “Suponen un riesgo para la independencia judicial, la idoneidad y para garantías como la de juez natural, al permitir al Poder Ejecutivo la designación de magistrados en cargos para los cuales no concursaron, así como el movimiento de jueces entre tribunales según los casos que tenga cada uno”.

En febrero, Mahiques volvió a quedar en el centro de la escena política luego de que LA NACION revelara que el magistrado había celebrado su cumpleaños en la quinta de Villa Rosa cuya propiedad, a través de testaferros, se atribuye a Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Luego de que se conociera ese festejo, Mahiques presentó su renuncia a la subrogancia que ejercía en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, donde estaba la causa que investigaba ese predio. Mahiques era suplente en ese tribunal en paralelo con su cargo en la Sala VII de la Cámara Federal de Casación Penal, puesto que busca prorrogar.

Carlos Mahiques saluda a Juliana Di Tullio en el Senado Soledad Aznarez

Además, en 2023, Mahiques estuvo imputado en una causa por dádivas por un viaje que hizo con su hijo hoy ministro, otros jueces, empresarios, el entonces ministro de Justicia de la Ciudad y un exespía a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido. La causa se abrió y avanzó en Bariloche, pero pasó luego a los tribunales de Comodoro Py, donde fue declarada nula y todos los acusados fueron sobreseidos.