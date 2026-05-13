Reforma política: comienza el debate en el Senado y se espera que Ficha Limpia se trate por separado

La reforma política que impulsa el gobierno de Javier Milei comenzará a discutirse este miércoles en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado en lo que será la primera de una serie de reuniones y en la que, casi con seguridad, se decidirá impulsar el tratamiento prioritario y por separado de la denominada Ficha Limpia, norma que busca impedir que los condenados por delitos puedan ocupar cargos públicos y postularse en las elecciones.

La decisión de separar Ficha Limpia del proyecto oficial fue acordada la semana pasada por la jefa de la bancada de senadores oficialistas, Patricia Bullrich (Capital), con los líderes de la oposición dialoguista.

En el encuentro, convocado para las 16 por el presidente de la comisión, Agustín Coto (Tierra del Fuego), también se espera que queden plasmadas las fuertes resistencias que provoca en la mayoría de los bloques la eliminación de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) que propone el Gobierno.

La confirmación pública del acuerdo para separar Ficha Limpia por parte del senador Martín Goerling (Pro-Misiones), que Bullrich había adelantado a LA NACION, provocó revuelo en la Casa Rosada, en particular en el sector que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que pretende que la reforma se discuta como un paquete y no que se la empiece a desguazar.

El malestar quedó al descubierto en la noche del último miércoles, cuando el “karinismo” envió al jefe del bloque de diputados libertario, Gabriel Bornoroni (Córdoba), a decir ante los medios acreditados en el Congreso que no estaban de acuerdo con la decisión de separar el capítulo referido a Ficha Limpia de la reforma política.

“Nosotros queremos que se trate todo junto; que garantía tenemos de que una vez aprobado Ficha Limpia quieran seguir tratando la reforma”, decía Bornoroni a quien quisiera escucharlo en uno de los pasillos del primer piso de la Cámara alta, adonde se había acercado en la tarde noche del miércoles de la semana pasada para hablar con Bullrich.

En ese cruce con periodistas acreditados en la Cámara alta, el diputado Bornoroni y su compañero de bancada Nicolás Mayoraz (Santa Fe), se enteraron de que la otra gema de la reforma política, la eliminación de las PASO, no tiene los votos para su aprobación y, por lo tanto, es imposible que sea aprobado tal como pretende el Gobierno.

Desde aquel cruce con el karinismo el bloque oficialista no se ha vuelto a reunir ni tampoco Bullrich mantuvo encuentros públicos con referentes de otras bancadas; sin embargo, en la oposición dialoguista se mostraban confiados en que el acuerdo para separar Ficha Limpia sigue vigente y pretenden refrendarlo este miércoles en el inicio del debate de la reforma.

Aunque los sectores más ultras del oficialismo insisten con la eliminación de las PASO, Bullrich ya tiene claro que no cuenta con los votos y que tendrá que resignarse a, como mucho, conseguir una modificación que convierta en optativas, tanto para los partidos como para los ciudadanos, las elecciones primarias. Es que la suspensión, como ocurrió el año pasado, tampoco tiene el consenso necesario para conseguir la aprobación en ambas cámaras del Congreso.