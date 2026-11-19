En una maratónica sesión atravesada por un temario variopinto, el Senado convirtió por unanimidad en ley uno de los temas más sensibles para el Gobierno: el proyecto sobre discapacidad que regulariza el esquema de atención y prestaciones del sector. La propuesta, que surgió inicialmente como respuesta a la emergencia, adquirirá a partir de ahora carácter permanente.

Con 71 votos a favor y ninguno en contra, solo la ausencia de la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, el proyecto, que ya había obtenido un respaldo casi unánime en Diputados, con 237 avales, quedó definitivamente sancionado esta tarde.

“Estamos saliendo de una emergencia, a pocos días de diciembre y generando certeza”, destacó la jefa del bloque libertario en el Senado, minutos antes de la votación que ya se anticipaba de amplio consenso.

“Este es un paso estratégico que está realizando el Senado y que parte de un acuerdo de todos y de lo que siempre llamamos que son políticas de estado: el parche por una regla y la incertidumbre por la previsibilidad”, insistió la exministra pese a las resistencias dentro de la Casa Rosada en materia de esta iniciativa que sufrió varios traspiés legislativos y suscitó un reclamos en amplios sectores.

Tanto es así que Bullrich reconoció durante su discurso las dificultades que debieron atravesar las personas con discapacidad y sus familias en los últimos dos años. Si bien hizo referencia a la existencia de “certificados falsos”, en línea con uno de los argumentos más utilizados por el Ejecutivo, también admitió irregularidades en los procesos de otorgamiento de pensiones y en el sistema de auditorías, que obligaban a los beneficiarios a demostrar en reiteradas oportunidades su condición de discapacidad.

Durante la jornada, de un lado y del otro coincidieron en la urgencia de avanzar con la ley, aunque desde algunas bancadas opositoras arremetieron contra “la crueldad” del Gobierno por haber llegado a esta instancia, advirtieron que el debate está lejos de quedar saldado y que la iniciativa aún es “perfectible”.

Sesion ordinaria en el Senado de la Nacion; el 19 de noviembre de 2026, en Buenos Aires, Argentina. Luciano Ingaramo / Comunicacion

A su vez, varios legisladores retomaron en sus discursos las palabras del papa León XIV durante su visita al Cottolengo Don Orione de Claypole. “El progreso de la patria se mide en la capacidad de acoger a las personas con discapacidad y necesidades diferentes” fue una de las frases más repetidas durante el debate.

Sesión en el Senado por la ley de emergencia en discapacidad Santiago Filipuzzi

En alusión a ello, la senadora del PJ Ana Marks pidió que “no se transformen en palabras vacías”, mientras que el radical bonaerense Maximiliano Abad llamó a traducir el mensaje en acciones. “Tenemos que sembrar la esperanza del papa León con decisiones concretas que transformen la vida de los sectores más vulnerables”, sostuvo.

Sin embargo, no faltaron quienes expresaron su escepticismo sobre la posibilidad de un entendimiento entre el sumo pontífice y Milei en torno a esta cuestión. Entre los más críticos, desde la bancada peronista pusieron en duda las intenciones del Gobierno y hablaron de un “repentino y simulado interés”. Entonces, plantearon sus sospechas sobre el efectivo cumplimiento de la ley, al recordar el veto anterior del Poder Ejecutivo, que fue rechazado por ambas cámaras y derivó en una posterior judicialización.

LA LEY DE DISCAPACIDAD ES LEY



Durante demasiado tiempo, miles de personas con discapacidad y sus familias vivieron con angustia y sin saber qué iba a pasar. Había que dejar atrás las disputas y encontrar soluciones concretas.



Sabemos que detrás de cada pensión hay una familia… pic.twitter.com/2lFaXMwES9 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 19, 2026

“Hay que ver la reglamentación, el financiamiento y si cumplen. Porque cuando uno sigue el discurso del Presidente lo que escucha es un desprecio permanente a las personas con discapacidad”, señaló el diputado de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro.

Sesión en el Senado para tratar el tema discapacidad. Ricardo Pristupluk

Sin embargo, el consenso alcanzado en ambas cámaras representa un obstáculo para un eventual veto del Ejecutivo, ya que el oficialismo difícilmente podría reunir los apoyos necesarios para sostenerlo. Además, una decisión de ese tipo pondría en una encrucijada a varios legisladores libertarios que se pusieron al frente de las negociaciones para avanzar con un proyecto “superador”.

Tal es el caso de la diputada María Laura Rodríguez Machado, una de las principales espadas legislativas de Martín Menem en Diputados, que encabezó las conversaciones para alcanzar un acuerdo. Incluso durante la sesión en la Cámara baja, la legisladora cordobesa y su par libertaria Giselle Castelnuovo, con llegada directa a Karina Milei, activaron el diálogo con representantes de Unión por la Patria para ultimar una serie de cambios que terminaron por garantizarles el respaldo de casi toda la bancada peronista que hasta entonces impulsaba la prórroga de la emergencia.

Por parte del Senado, la jefa del bloque libertario Patricia Bullrich fue quien aceleró el tratamiento en el recinto al difundir por redes sociales un mensaje en el que ratificaba que su bancada ya estaba “lista” para tratar la ley de discapacidad en el Senado, un día después que el Papa finalizara su visita al país.

Sesión en el Senado para tratar el tema discapacidad. Ricardo Pristupluk

Sus declaraciones se dieron en medio de una serie de desmarques legislativos y después de que el proyecto de discapacidad motivara uno de sus cruces más fuertes con el Gobierno. Es que, entre los varios vaivenes que sufrió la iniciativa, el más resonante se produjo cuando el Ejecutivo giró al Congreso el Presupuesto 2027, que incluía entre sus artículos modificaciones que derogaban aspectos centrales del proyecto que, en paralelo, negociaban algunos diputados libertarios.

Una contradicción que provocó la furia de Bullrich, quien por entonces lanzó una advertencia: “No me tomen por tonta”. Sus achaques iban dirigidos a parte de la mesa política, que según aseguró la ex-Pro, no le informaron sobre la publicación de un articulado que iba en dirección contraria a lo que se venía trabajando en el Congreso.

Entre los aspectos más relevantes, la ley garantiza la actualización mensual por inflación del nomenclador de prestaciones, un mecanismo que había sido eliminado en el proyecto de Presupuesto 2027.

El proyecto establece por ley los requisitos para acceder a las pensiones por discapacidad, que hasta ahora eran definidos por el Poder Ejecutivo. Entre ellos, contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), someterse a una evaluación socioeconómica y no percibir ingresos individuales iguales o superiores a dos salarios mínimos.

Asimismo, mantiene la vigencia de la Ley 26.816, que regula el empleo protegido para personas con discapacidad, y refuerza el respaldo presupuestario. En caso de que las partidas del Ministerio de Salud resulten insuficientes, se podrán utilizar fondos del Tesoro. También establece mecanismos para evitar que los recursos asignados por beneficiario pierdan valor frente a la inflación.

Otro de los ejes centrales es la deuda acumulada con los prestadores. Para regularizar los pagos, el Ejecutivo tendrá 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma y un plazo máximo de 90 días para cancelar las compensaciones pendientes.

En cuanto a las pensiones por invalidez, la iniciativa asegura a todos sus beneficiarios el acceso a las prestaciones médicas básicas del programa Incluir Salud.

Al comienzo de la sesión, el peronismo tomó la palabra y logró acordar porque durante la próxima sesión del jueves 26 de noviembre, en la que se prevé se trate la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), se incluya en el temario la media sanción que busca prevenir la ludopatía, así como una prórroga del Estatuto del Periodista.

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