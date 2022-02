El silencio de Cristina Kirchner sobre el FMI y la esperanza de la Casa Rosada de que no aparezca para patear el tablero

Con el hashtag “Cristina cumple”, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue saludada en las redes sociales por su cumpleaños 69. Del expresidente boliviano Evo Morales al ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, o su propio hijo, Máximo Kirchner, fueron solo algunos de los que le mandaron mensaje de salutación. El cumpleaños de la exmandataria se da en la víspera del envío del acuerdo con el FMI al Congreso el tema que atrapa la atención central del Gobierno y sobre el cual la vicepresidenta desde fines de enero mantiene un silencio público.

La última vez que Cristina Kirchner habló públicamente lo hizo un día antes de que avance el entendimiento con el Fondo. Era el miércoles 26 de enero y estaba en Tegucigalpa, Honduras, para la asunción de Xiomara Castro. Entonces, consciente de las novedades que le transmitían desde Argentina, no dudó en apuntar con críticas a los “organismos multilaterales de crédito”, a los cuales llegó a responsabilizar por el avance del narcotráfico, pero fue cuidadosa de no nombrar directamente al FMI.

Apenas un día después usó su cuenta de la red social Twitter, subió su exposición, y desde entonces no volvió a usarla. El mutismo no pasa desapercibido en el oficialismo, donde, si bien confían en la tregua que se planteó en los últimos días entre el presidente Alberto Fernández y La Cámpora, esperan que no haya “otra carta de Cristina”, antes de que se debata el acuerdo en el Congreso. “Hubo una desescalada de la tensión”, citó una fuente del Gobierno. Ahí se centran las esperanzas de la Casa Rosada de que no haya otra misiva en el corto plazo que altere el escenario, aunque ninguno se anima a certificarlo: “Cristina es Cristina”, sintetizan.

Desde que volvió de Honduras, de la vicepresidenta solo se supo de forma oficial por parte de fuentes de Casa Rosada que le había hecho saber su desacuerdo a su hijo Máximo Kirchner, respecto de su decisión de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, por su desacuerdo con el pacto con el FMI. “Acá lo importante es que se acuerde y después ver cómo seguir, pero ante todo acordar”, recalcó una de las fuentes del Ejecutivo consultadas por La Nación.

Desde entonces, cuando la situación alcanzó un punto de tensión máximo y volvieron a crujir los cimientos del Frente de Todos, Fernández concatenó en los últimos días varios gestos para bajar los decibeles en pos de “mantener la unidad del Frente: una llamada a Máximo Kirchner por el cumpleaños, una reunión con “Wado” de Pedro que tras casi cinco meses volvió a ser “wadito” para el presidente, después del enojo por la renuncia pública en la semana post derrota en las PASO y el acto y felicitación a Luana Volnovich, la titular del PAMI que no sólo desoyó las indicaciones presidenciales de veranear en el país sino que dejó acéfalo el organismo al volar con su segundo. Fueron todos gestos presidenciales en pos de la paz interna. Todo fue leído como un “juego de contención” para que no termine de explotar el oficialismo, antes del debate parlamentario del acuerdo con el FMI.

Sobre la postura de la vicepresidenta, en el cristinismo el hermetismo es prácticamente total. Cerca suyo lo defienden como una fortaleza interna para evitar “filtraciones” en tanto que en otras terminales del peronismo lo entienden como un síntoma de “aislamiento que la perjudica”. Como muestra de ese encierro recuerdan lo que sucedió el 16 de diciembre pasado, cuando se conoció la decisión de la Corte Suprema respecto de la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura. Cuentan que ese día la vicepresidenta se enteró de la noticia cuando se hizo pública y llamó de inmediato a su hombre en Justicia, Juan Martín Mena, segundo de la cartera nacional, que estaba en la XV Reunión del Consejo Federal de Lucha contra la Trata, en La Plata, y le pidió que fuera a verla. “Cuando estás aislada y tu grupo de confianza se reduce a cuatro personas, pasan cosas como esa. El aislamiento hace que se entere de las cosas cuando suceden”, apunta un peronista de pura cepa.

El terreno de las causas judiciales, aseguran, es el que más le sigue preocupando a la vicepresidenta. “Por más que haya recibido algunas buenas noticias en el último tiempo, esas causas siguen en Casación y en la Corte, el recorrido no está terminado para ninguno de sus expedientes y por eso el odio feroz hacia la Corte, porque es donde van a terminar todas sus causas”, detallan en referencia a la embestida sobre el máximo tribunal que se dio en las últimas semanas e incluyó una marcha frente al Palacio de Tribunales.

“Ese es su problema principal, no el Fondo, no la renuncia de Máximo, ni los incendios en Corrientes y el rol de Cabandié o del viaje de Luana y el PAMI acéfalo”, completaron. Tras lo que agregaron “¿Qué tendría para decir Cristina de todo eso?”. Luego de lo cual agregó, casi de forma retórica: “Además, qué es Cristina, el oráculo?”, desestimaron.

“Va a estar a la altura de la situación, es un ícono de la política, un animal político. En la cancha se ven los pingos”, resumió una fuente del kirchnerismo. “A nadie le gusta un acuerdo con el Fondo, pero es lo que hay y la otra opción es peor”, completan.

Quienes conocen parte de la rutina de la exmandataria evocaron ante La Nación una imagen que Cristina Kirchner ve a diario. En la esquina de su casa, en Juncal y Uruguay, vive una mujer sin techo desde hace meses. Ronda los sesenta años y pasa sus días frente a la inmobiliaria ubicada en la planta baja del edificio. “No tiene techo, ni trabajo. Está siempre donde está parado el auto de la custodia de Cristina. Esa imagen es una fotografía de la Argentina atravesada por la pobreza y ella, que es la vicepresidenta, la ve a diario”, completaron.