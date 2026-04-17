Pichetto: “Hay un rumor de que quieren intervenir el PJ para poner a un pastor que da vueltas por EE.UU.”

El diputado nacional de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto dijo este viernes que “hay un rumor de que un grupo minoritario quiere intervenir el Partido Justicialista (PJ) para ponerlo a disposición de un pastor que da vueltas por Estados Unidos”, en referencia a Dante Gebel, un conocido evangelista radicado en el país norteamericano.

“Escucho rumores de gente que dice que algunos sectores minoritarios quieren la intervención del PJ cuando no hay ningún fundamento para que el partido sea intervenido. El partido tiene autoridad, tiene un congreso partidario. Hay un rumor de que la Justicia electoral quiere intervenir para tratar de ponerlo a disposición de un pastor que esta dando vueltas por Estados Unidos”, indicó Pichetto.

En diálogo con Radio Led, continuó: “La [presunta] intervención está empujada por algún gobernador del norte. Hay una construcción de un outsider”.

Cristina Ferandez de Kirchner en su casa de San José 1111 Fabian Marelli

En ese contexto, insistió en que la política no debería mezclarse con la religión. “Pero si un hombre quiere participar, no se le puede impedir, pero yo no participaría de un proyecto que tiene la religión”, marcó, en referencia a la construcción de un peronismo unificado e incluyente.

El PJ está actualmente dirigido por la expresidenta Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria en su departamento en San José 1111 por la condena firme a seis años en la causa Vialidad; en este contexto hay quienes afirman en el arco político que desde la sentencia no debería liderar formalmente la agrupación partidaria por su exclusión del padrón electoral y la imposibilidad de ser afiliada.

El PJ en las provincias

Personas de extrema confianza de la exmandataria habían querido intervenir el PJ salteño en mayo del año pasado a raíz del apoyo de diputados justicialistas de Salta a iniciativas del presidente Javier Milei en el Congreso, pero la jueza María Servini consideró que no era “fundamento suficiente” para remover a las autoridades.

Ya el 9 de abril de este año, la Justicia dispuso la intervención del PJ de Jujuy, que estaba a cargo de dos hombres de confianza de Cristina Kirchner, y designó al frente de la estructura a Ricardo Villada, un funcionario salteño alineado con el gobernador Gustavo Sáenz. La decisión -que el PJ nacional apelará- dejó fuera de juego a Gustavo Menéndez (intendente de Merlo) y Aníbal Fernández (exministro de Seguridad), que habían sido enviados a la provincia en 2023 por Alberto Fernández y avalados en el papel de interventores por la actual presidenta del partido.

¿Gebel candidato?

Dante Gebel, de 57 años, inició su recorrido mediático a principios de los 90 en una radio cristiana de Munro, en la provincia de Buenos Aires. Allí empezó a delinear un estilo propio, que combinaba prédica, humor y relato, que más tarde trasladó a otros formatos.

En 2008, se radicó en Estados Unidos y quedó a cargo del área latina de la Catedral de Cristal, la iglesia cristiana más famosa de los Estados Unidos en los años 80. Cuando la catedral fue a la quiebra, fundó su propia congragación: River Church.

Su último espectáculo, PresiDante, fue un éxito en toda América. Desde ese título, se instaló la idea de que Gebel puede volcarse a la política. Uno de sus amigos es Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Si bien todavía no definió su futuro, el 19 de marzo un espacio llamado Consolidación Argentina (integrado por exlibertarios, sindicalistas y deportistas) hizo un acto en Lanús para impulsar su candidatura presidencial. Gebel, que estaba de gira por Latinoamérica, no asistió al encuentro. Pero las autoridades del acto confirmaron que habilitó el uso de su imagen para el armado.

Dante Gebel FB: Dantegebel

En una entrevista reciente, el pastor habló de su posible candidatura a presidente de la Argentina: “Estoy muy cómodo allá (por Estados Unidos). Financieramente, estable, puedo ayudar, puedo hacer los programas desde allá. No iría ni por el cobre, el dinero, ni por el bronce, el reconocimiento. Si me lo preguntabas hace dos años, te hubiese dicho que no. Pero como dijo Martin Luther King: ‘El problema no es lo que hace la gente mala, sino la omisión de la gente buena. Si los que nos creemos medianamente honestos, mirá lo que te voy a decir, tendríamos que decir totalmente honestos... pero si los que creemos que somos íntegros no hacemos nada, siempre la política va a estar en manos de corruptos. Hay que levantarse y hacer algo”.

Dijo luego que “no descarta” presentarse para la presidencia en 2027.