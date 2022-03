El sindicalista que golpeó a un abogado salió a defender a Will Smith por su cachetazo a Chris Rock

Marcelo Peretta, jefe del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos y que la semana pasada ganó notoriedad por haber golpeado a un abogado durante una audiencia en el Ministerio de Trabajo, justificó la violenta reacción del actor Will Smith durante la entrega de los premios Oscar.

“Nadie puede burlarse de un familiar, ni de un trabajador, ni mucho menos de la justicia, creyendo que el burlado hará silencio y soportará la agresión sin reaccionar”, escribió Peretta en sus redes sociales. Y agregó: “Menos aún con un Estado que no te protege, no te educa y no te cuida, obligándote a hacerlo por vos mismo”.

Smith sorprendió en la premiación de los Oscar cuando subió al escenario para darle una bofetada al comediante Chris Rock, que presentaba un monólogo humorístico en el que se refirió a la esposa del actor.

Peretta tiene 50 años y es el secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, una organización surgida en 2006 y que no supera los 7000 afiliados. Ingresó a la CGT de la mano de Hugo Moyano, se alineó con el macrismo con la ayuda de Gerónimo Venegas y ahora hace campaña electoral al lado de Patricia Bullrich. Polémico, de verba arrebatada, circuló en medios de comunicación durante la pandemia denunciando que “había un negocio” con el coronavirus. Fue uno de los primeros en levantar una bandera “anticuarentena”.

La semana pasada, el sindicalista de Pro fue noticia por un escándalo: agredió a un abogado con el que debía negociar paritarias en una de las sedes del Ministerio de Trabajo. Fue denunciado en la comisaría vecinal 3A y, según el acta policial a la que accedió LA NACION, el sindicalista golpeó con “diversas” patadas y piñas a Gustavo Jorge Gallo, asesor legal de la Asociación de Distribuidoras de Especialidades Medicinales. Gallo, de 73 años, dijo que Peretta lo empujó por las escaleras y que le ocasionó lesiones. El oficial Juan Carlos Ramírez González fue quien tomó la acusación.