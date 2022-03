Sergio Berni dijo que el Presidente está “más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo”

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, volvió a criticar al presidente Alberto Fernández. Vinculó al jefe del Estado con el hippismo y lo desligó de la doctrina del peronismo, señaló que “5 o 6 alcahuetes” le escriben “el diario de [Hipólito] Yrigoyen”, afirmó que pierde “por paliza” la guerra contra la inflación y dijo que no respeta al gobierno nacional.

Berni, crítico habitual de Alberto Fernández desde el propio oficialismo, planteó que “ el Presidente se ha definido más cerca de la cultura hippie que de las 20 verdades del peronismo, se define como un socialdemócrata ”. En declaraciones a la radio AM 990, subrayó: “ Ojalá tuviéramos un hippie dirigiendo la presidencia del Partido Justicialista Nacional, ni siquiera tenemos eso, tenemos un liberal ”.

Tras el anuncio presidencial de comenzar una “guerra contra la inflación”, el funcionario bonaerense afirmó: “Le quiero avisar al Gobierno, por si no se notificó, que esa guerra la está perdiendo por paliza a menos de una semana de haberla empezado”.

“ Esos 5 o 6 alcahuetes que le escriben el diario de Yrigoyen todos los días al Presidente son los responsables de que hoy estemos donde estamos . La verdad, la Argentina necesita un gobierno que se preocupe por la inflación, por el trabajo”, indicó el exsecretario de Seguridad durante el período de Cristina Kirchner en el gobierno. “El Presidente gobierna con el diario que le escriben 5 amigos. Al Presidente le falta salir a la calle y recorrer, escuchar a la gente”, resaltó.

El ministro provincial -que está distanciado de la vicepresidenta, disconforme por el cierre de listas de 2021- sostuvo que las divisiones del oficialismo prueban las diferencias que él viene apuntando desde ”hace un año y medio”. Y reprochó que, a su criterio, los funcionarios leales al Presidente no se enfrentaron con Mauricio Macri cuando el referente de Pro fue presidente. “Enfrentamos al gobierno de Macri, mientras otros, que hoy son parte de este Gobierno, se hacían los distraídos y eran cómplices por acción o inacción”, cuestionó.

“Estuvimos boludeando durante dos años” con el acuerdo con el FMI, señaló Berni. “ Ayer me dio vergüenza escucharlo en la Televisión Pública diciendo que, faltando 20 días para que se venciera el plazo de lo que había que pagar en el FMI, se dio cuenta de que no teníamos los fondos y, entonces, decidió tomar las riendas de la negociación. Entonces, ¿Qué estuvimos haciendo estos dos años? ”, se despachó Berni al referirse al reportaje televisivo en el que el jefe del Estado también dijo que hay “diablos que aumentan los precios”.

Sergio Berni, al presentar resultados de un allanamiento por las muertes por consumo de droga adulterada silvana colombo

Berni rescató al gobernador Axel Kicillof y centró sus críticas en Fernández. “Administrativamente, dependo de Kicillof. No estoy por un cargo Yo renuncié, me senté con el gobernador y le expliqué muy claro: con este gobierno nacional no tengo nada que ver, no solamente no lo comparto sino que no lo respeto, que me parece lo peor de todo”, remarcó para comentar que continuará en su cargo de ministro.

También criticó a un sector de La Cámpora. Afirmó tener “muchas diferencias” con la agrupación de Máximo Kirchner, destacó que “hay muchos de ellos que son grandes cuadros políticos y otros que no”. Afirmó, además, que “el kirchnerismo tenía un rumbo y una conducción, no era este cachivache”.