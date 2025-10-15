El tenso momento que pasó Sturzenegger al aire cuando Recalde lo acusó a de haber “fracasado en tres gobiernos”

El ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, concedió una entrevista televisiva el martes por la noche en la que criticó en duros términos a la oposición kirchnerista y ponderó el ajuste fiscal que realizó el gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el primer candidato a senador por CABA de Frente Patria, Mariano Recalde, lo acusó de haber “fracasado” en tres gobiernos y se generó un tenso momento al aire con el funcionario nacional.

Entrevistado por el periodista Diego Sehinkman en TN, Sturzenegger dijo que “la motosierra es la representación del Gobierno”, que “permitió sacar a 12.000.000 de argentinos por encima de la línea de pobreza” y que sirvió para reducir el gasto público, eliminar la emisión monetaria y bajar la inflación.

En ese sentido, cuestionó al kirchnerismo y al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner: “Me parece que hay una relación directa entre ese hastío que tenía la gente por un gasto exorbitante, con ministerios paralelos, duplicación de funciones, lugares enteros del Estado donde la guita se perdía en la nada misma. La racionalización permitió bajar cinco puntos del presupuesto y hacer que la economía crezca”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado

“La representación del kirchnerismo es la piedra, en dos fases: el ‘kuka tira piedras’, que me parece que es el hallazgo más grande del recital de Milei cuando ridiculiza al kirchnerismo en su acción violenta de tirar piedras. Me pareció que fue algo absolutamente increíble. Y las piedras que el kirchnerismo le pone en el camino a la producción y a miles de pymes y empresas para que no puedan crecer y volver a esos 15 años de estancamiento y caída del ingreso donde se terminaron yendo del país 2.000.000 de jóvenes. A eso, no queremos volver”.

Con ese comentario terminó la intervención de Sturzenegger y el periodista se dirigió a entrevistar a Recalde, quien no tardó en responderle al funcionario de Milei. “Me mordía la lengua para no hablar y respetar las reglas del programa, porque no era un debate”, mencionó y siguió: “Me asombra que la Argentina vuelva a tener de nuevo como ministro a una persona que fracasó con tres gobiernos distintos: fracasó con De la Rúa y no terminó por el megacanje porque la Corte Suprema lo salvó; fracasó con Macri, y ahora con Milei”.

El senador nacional Mariano Recalde, candidato a renovar la banca en las elecciones Captura de video

“Ya este modelo económico está fracasado”, dijo y retrucó: “No bajaron el gasto, recortaron la inversión social. Las rutas están destruidas porque recortaron la obra pública, recortaron jubilaciones, presupuesto para hospitales y universidades. Con todo ese ajuste sobre la gente, el modelo no les cierra y tienen que salir a pedir un rescate cada seis meses. Van a tener que responder en la Justicia por esto. Siguen endeudando al país”.

Fue en ese momento, que Sehinkman interrumpió al entrevistado y le otorgó la palabra a Sturzenegger, en caso de querer responder. El ministro se mantenía mirando su celular hasta que el periodista le dijo: “Como en el póker: pasa o juega. ¿Responde, o no?“. De frente a la cámara, con una mano en la cara y un dedo sobre la boca, el funcionario mileista se mantuvo en silencio y Recalde lo chicaneó: ”El que calla, otorga“. “Le agradezco, gracias”, cerró el conductor.