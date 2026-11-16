El tercio que blinda los vetos de Milei y que Bullrich podría romper si se quiebra su vínculo con el Presidente

Patricia Bullrich podría desarmar el tercio legislativo que Javier Milei necesita para blindar sus vetos presidenciales. La senadora conserva influencia sobre 15 de los 95 diputados de La Libertad Avanza (LLA) y, ante una eventual ruptura con el oficialismo, al menos diez podrían acompañarla.

Con la salida de nueve, el bloque libertario quedaría por debajo de las 87 bancas que hoy le permiten sostener los vetos sin depender de otros espacios.

La paradoja es que Bullrich fue una de las artífices de ese número, que Milei bautizó como los “87 héroes” cuando en 2024 sostuvieron su veto a la reforma jubilatoria. Aunque el oficialismo no tiene los votos suficientes para imponer su agenda en el Congreso, esa representación le permite preservar una de las herramientas más poderosas del Presidente.

La secretaria general, Karina Milei, junto a los legisladores de LLA en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada Presidencia

Una ruptura no aparece como un escenario inmediato, pero los reiterados desmarques de Bullrich respecto del rumbo del Gobierno incomodan al círculo más cercano a Milei.

Bullrich enfrentará esta semana una prueba de fuego: conseguir el martes un dictamen para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Fue Martín Menem, uno de los principales aliados de la secretaria general, quien elevó públicamente la presión sobre la senadora al asegurar que la Cámara alta aprobará la propuesta oficial “en 15 días, si Dios quiere”.

En la Casa Rosada le atribuyen a Bullrich la responsabilidad de reunir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen. En su entorno, en cambio, advierten que las negociaciones decisivas transcurren por fuera del Congreso, en conversaciones con los gobernadores que corresponden al ámbito de acción del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La puja interna sumó otro capítulo este domingo. Gerardo Milman, asesor de Bullrich en el Senado y uno de sus colaboradores más cercanos, cuestionó la constitucionalidad de las listas colectoras, una alternativa que el Gobierno desempolvó para negociar con los gobernadores la suspensión de las PASO.

Desde mi perspectiva la idea de colectoras para Senadores Nacional es inconstitucional.

•Sistema de mayorías y minorías: En cada distrito electoral se eligen las 3 bancas de forma conjunta:

◦2 bancas corresponden al partido político o coalición que obtenga el mayor número de… — Gerardo Milman (@gmilman) November 15, 2026

“Si sale bien, la embocan (con la reforma); si sale mal, la embocan (a Bullrich)”, sintetizó un senador opositor sobre el nuevo impulso libertario para suprimir las PASO. En el Congreso no descartan que un eventual fracaso pueda ser utilizado para responsabilizar a la senadora y debilitar su posición dentro del bloque. La neuquina Nadia Márquez, cercana a Karina Milei, aparece como una posible alternativa para reemplazarla en la conducción.

La senadora nacional Nadia Márquez, junto a Karina Milei y Martín Menem, en Neuquén Twitter

Pero la maniobra entraña un riesgo para el Gobierno. Bullrich comenzó a marcar diferencias con la conducción libertaria a mediados de año. Un corrimiento le daría el motivo que necesita para justificar su salida sin cargar con la responsabilidad de haber provocado la ruptura. El problema para Milei es que la senadora no necesariamente se iría sola.

Entre los diputados que podrían acompañarla aparecen los radicales Mariano Campero (Tucumán) y Luis Picat (Córdoba), dos de los llamados radicales “peluca” que este año terminaron de incorporarse a LLA. Ambos dieron el salto definitivo de la mano de Bullrich y podrían seguir sus pasos.

También figuran Carlos Almena (San Luis), Martín Matzkin (La Pampa), María Luisa González Estevarena (Buenos Aires) y Sabrina Ajmechet (CABA). Todos integraron las últimas listas libertarias como parte del esquema político que la exministra construyó dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich junto Sabrina Ajmechet, en la misa papal en Palermo

Damián Arabia (CABA) es otro de sus colaboradores más incondicionales, aunque deberá renovar su banca el próximo año. Las bonaerenses Patricia Vásquez y Lorena Petrovich, ambas exfuncionarias del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Bullrich, también mantienen su fidelidad a la senadora. Sin embargo, su futuro electoral depende en buena medida de LLA, que aparece como su principal vehículo para competir en la provincia gobernada por Axel Kicillof.

Gran noticia que la Ley de Discapacidad ya tenga dictamen en el Senado. Un paso más para dar respuestas concretas a las familias y garantizar derechos. https://t.co/g9ed540zYF — Lorena Petrovich (@PetrovichLorena) November 4, 2026

La cordobesa Belén Avico, cuyo mandato vence el próximo año, podría inclinarse por Bullrich pese a las perspectivas electorales del proyecto libertario que encabeza Gabriel Bornoroni en su provincia. “Tiene más para ganar en el lote de Bullrich que como aliada de Menem”, razonó un conocedor de la política cordobesa.

No todos los que llegaron de la mano de Bullrich, sin embargo, estarían dispuestos a seguirla. Laura Rodríguez Machado ocupa hoy un lugar central en el esquema de Martín Menem en Diputados, donde reúne voluntades y participa de las principales negociaciones. Además, su nombre figura entre los posibles acompañantes de Bornoroni en una eventual fórmula para disputar la gobernación de Córdoba, una posición por la que también compite la radical Soledad Carrizo.

Laura Rodríguez Machado es una figura determinante en el bloque libertario Pilar Camacho

Algo similar ocurre con Silvana Giudici (CABA), secretaria parlamentaria del bloque y una de las piezas clave de su funcionamiento interno. Su posición dentro de la bancada le otorga una gravitación política que posiblemente no quiera perder. También deberá renovar su banca el próximo año.

Los santafecinos Verónica Razzini y Alejandro Bongiovanni tampoco estarían cómodos con los movimientos de Bullrich, pese a haber participado de la fotografía en su despacho. Ambos enfrentan el desafío de renovar sus bancas en 2027.

A ellos se suma Luis Petri, otro dirigente que llegó a LLA de la mano de la exministra de Seguridad, pero que difícilmente la acompañaría en una ruptura. El mendocino mantiene una relación personal con Milei y aspira a competir por la gobernación de su provincia con el sello libertario. Su proyecto político está, por ahora, atado al Presidente.

Petri y Bullrich junto a Karina Milei Presidencia

La cuenta deja a 10 de los 15 diputados vinculados con Bullrich con intenciones de seguirla. Con nueve alcanzaría para dejar al oficialismo por debajo de las 87 bancas que hoy le permiten sostener sus vetos sin depender de otros bloques.

Esta semana, la disputa trascendió las fronteras argentinas. El periódico británico Financial Times se hizo eco de la puja con un artículo titulado “Milei se enfrenta al líder más popular de su gobierno”.