El titular del partido que usó Espert llamó a un canal para contestar acusaciones sobre Machado

José Bonacci, presidente del partido Unite, sostuvo que el sello partidario que impulsó la campaña de José Luis Espert en 2019 no recibió apoyo logístico -una camioneta blindada y viajes en avión- por parte de Fred Machado. Lo hizo llamando al mismo programa de A24 en el cual, minutos antes, el candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, se había desligado de la responsabilidad del manejo de los recursos de esa campaña.

“Quien maneja los recursos de los candidatos no es el candidato sino el sello”, había dicho Espert, señalando la responsabilidad del partido Unite. Y siguió: “Que él -por Fred Machado- nos haya querido ayudar en 2019 es un tema del sello partidario con el cual yo competí“.

En ese marco, Bonacci, dueño del sello, llamó a ese mismo programa para dar su visión de los hechos. Primero negó conocer a Machado antes de esa campaña. “Al sello partidario tengo que decirte rotundamente que no", respondió a una pregunta por la Grand Cherokee blindada y los viajes en avión, y si esos aportes habían sido realizados al partido o al candidato. “A Espert evidentemente sí, hay 30 viajes”, agregó.

José Luis Espert se desligó de la responsabilidad de los fondos recibidos para su campaña de 2019. Camila Godoy

“Lo respeto profundamente -a Espert-, lo quiero pero, en este caso, está mintiendo. No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción", sostuvo Bonacci.

Durante la entrevista que brindó, el candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires se negó en reiteradas ocasiones a responder si cobró, o no, US$200.000 de Fred Machado durante la campaña de 2019. Las dudas al respecto surgieron a partir de una denuncia presentado por el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois.

Espert sostuvo que se trata de una “causa refritada” que data del 2021. y adelantó que buscará dar la batalla judicial: “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, señaló. “No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de la campaña”, afirmó Espert.

El candidato de Fuerza Patria, Juan Grabois, presentó la causa que retomó el posible financiamiento de Fred Machado a la campñaña de Espert. Diputados UP

A lo largo del reportaje, Espert reconoció nuevamente que había viajado en un avión privado de Machado en la campaña del 2019, y admitió que usó una Grand Cherokee blindada que “desconocía” que era del empresario. En relación a su vínculo con Machado, Espert aclaró que lo conoció a principios del 2019, antes de postularse en agosto de ese año para presidente por el partido Unite.

Sin embargo, se desprendió de la responsabilidad de ese hecho: “En campaña, el partido te da el traslado, hacía lo que me decía el partido. En ese momento yo vivía en una nube de pedos, recién entraba en política”, explicó. Y agregó: “Un candidato no maneja fondos de campaña”.

Machado es un empresario argentino que fue detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos, acusado de lavar dinero de narcotraficantes, y que hoy cumple prisión domiciliaria en Viedma.