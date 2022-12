El vicegobernador del radical Morales apoyó al Presidente en el conflicto contra la Ciudad

escuchar

Además de los 18 gobernadores que acompañaron al presidente Alberto Fernández en su decisión de no acatar el mandato de la Corte Suprema, que ordena restituir fondos coparticipables a la ciudad de Buenos Aires, un grupo de vicegobernadores también adhirió al planteo al expresar su “absoluta desaprobación” al fallo. La particularidad del caso es que entre las firmas del documento aparece la de Carlos Haquim, segundo del mandatario radical jujeño Gerardo Morales, que tiene una postura diametralmente opuesta.

Haquim es de procedencia peronista e integró la fórmula con Morales a raíz de una alianza del referente radical con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. “Los vicegobernadores y vicegobernadoras manifestamos nuestra absoluta desaprobación al fallo de la Corte Suprema de la Nación que reintegra indebidos privilegios a la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de todas las provincias”, enfatizaron en un comunicado.

“Estamos frente a una decisión que perjudica directamente a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de tres millones de ciudadanas y ciudadanos que habitan en el distrito más rico del país en virtud de circunstancias relacionadas con su histórica situación de Capital Federal y de una ausencia de federalismo durante décadas, que fueron gestando esa desproporcionada asimetría”, advirtieron.

Además del jujeño Haquim suscribieron el documento Florencia López (La Rioja); Sergio Mansilla (Tucumán); Rubén Dusso (Catamarca); Mariano Fernández (La Pampa); Eduardo Mones Ruiz (San Luis); Ricardo Sastre (Chubut); Antonio Marocco (Salta); Carlos Neder (Santiago del Estero); Eber Solis (Formosa); Analía Rach Quiroga (Chaco); Mónica Urquiza (Tierra del Fuego); Roberto Gattoni (San Juan); Laura Stratta (Entre Ríos); Eugenio Quiroga (Santa Cruz); y Verónica Magario (Buenos Aires).

Los vicegobernadores advirtieron que el fallo de la Corte revela “una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo”. “El Gobierno decidió priorizar los legítimos intereses de 23 provincias en las que vive más del 93% de la población del país. La Corte Suprema falla ahora en favor de una ciudad que no tiene que asfaltar, que no tiene que construir rutas ni caminos, que no tiene que proveer nuevos tendidos de cloacas, ni de agua corriente, ni de electricidad, ni de gas”, remarcaron.

A su juicio, con el fallo de la Corte “el 93% de los argentinos tendrán ahora menos recursos, mientras el 7% de la población restante se beneficiará con más fondos”.

Asimismo los vicegobernadores refutaron el argumento del máximo tribunal que remarca que su fallo no afectará las arcas provinciales. “Las afecta y severamente -sostuvieron-, toda vez que reduce los fondos de Nación necesarios para asistir financieramente a las provincias en el desarrollo de infraestructura social (escuelas, hospitales, viviendas, cloacas y agua potable, caminos) indispensables para que reducir las asimetrías e inequidades históricas entre la Capital y las provincias”.

“¿Esto es querer construir un país federal? ¿Por qué este grado de privilegio para una sola ciudad?” , se preguntaron los vicegobernadores al concluir el documento.

