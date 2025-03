El video motivacional que posteó Javier Milei protagonizado por Sylvester Stallone

El presidente Javier Milei publicó un curioso video motivacional en el que mezcló fragmentos de una película de Sylvester Stallone con imágenes de personajes del arco político de la Argentina. “La Libertad Avanza. Viva la libertad, carajo”, escribió en su cuenta de la red social Instagram.

El video recoge una escena de la película Rocky Balboa, en la que el actor retoma su icónico personaje de boxeador y le da una lección de vida a su hijo, interpretado por Milo Ventimiglia. “Dejame contarte algo que ya sabés: el mundo no es todo color de rosas”, dice el protagonista, para que luego su voz quede en off mientras se superponen imágenes de la expresidenta Cristina Kirchner, periodistas reconocidos, medios de comunicación y el mismo Milei en algunos de sus más destacados discursos.

“Es un lugar muy malvado, es un lugar muy asqueroso y no importa qué tan duro seas, te va a golpear hasta ponerte de rodillas y hundirte ahí para siempre si lo dejás”, continua, con fotos de algunas de las últimas manifestaciones en el Congreso, y sigue: “Ni yo ni nadie te van a golpear tan fuerte como la vida, pero no se trata de qué tan fuerte golpeás, sino de qué tanto podés ser golpeado y seguir adelante, cuánto podés aguantar y seguir adelante. Así se gana”.

Otro de los fragmentos destaca algunos de los logros que el gobierno nacional celebró en el último tiempo, como la baja de la pobreza del 54% al 34%, el crecimiento del PBI en un 6,5% para 2025, la “baja de la deuda pública en dólares en 30.000 millones” y “la baja de la inflación mayorista del 54% al 1,6% mensual”.

“Tenés que tener la voluntad de bancarte los golpes. Siempre te voy a amar, pase lo que pase. Sos lo mejor de mi vida”, cierra el video, mientras que en la pantalla se pueden ver una serie de encuestas privadas sobre la intención de voto positiva que tiene La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones de 2025.

Entre algunas de las imágenes que se superponen se encuentra la del encuentro que tuvieron el Presidente y su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el mismo Stallone. La reunión ocurrió en noviembre de 2024, en el marco de un evento que se realizó en Mar-a-Lago (Palm Beach, Florida), el famoso y lujoso club privado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Allí, los hermanos mantuvieron una charla con el republicano, se encontraron con el dueño de X y Tesla, Elon Musk, y conocieron al famoso actor, una figura mítica del cine. Stallone se saludó con Milei [el único presidente en ejercicio invitado al evento] y, entre risas, ambos actuaron como si fueran rivales en un combate. Luego, Karina le dijo algo a su hermano y los tres posaron para la cámara levantando el pulgar, el gesto que suele adoptar el libertario en cada foto que se toma.

Para despedirse, el Presidente y el actor se dieron un afectuoso abrazo. La grabación del momento fue compartida por Santiago Oría, el director de comunicación de la Casa Rosada, y autor del varias producciones audiovisuales del libertario. Las imágenes fueron acompañadas por la emblemática Gonna Fly Now, el tema más famoso de la saga de Rocky.

La estrella de Hollywood había asistido al evento del empresario para presentar al anfitrión de la noche, que había sido recientemente electo como presidente por segunda vez. “Estamos ante un personaje realmente mítico. Me encanta la mitología. Este individuo no existe en este planeta. Nadie en el mundo podría haber hecho lo que él hizo. Cuando George Washington defendió a su país, no tenía idea de que iba a cambiar el mundo. Porque sin él, no podemos imaginar cómo sería el mundo. ¿Adivinen qué? Tenemos al segundo George Washington”, dijo Stallone en referencia a Trump.

