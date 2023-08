escuchar

En un escenario de incertidumbre y en medio del clima de tensión social, el director de la agencia Taquión, Sergio Doval, analizó, en LN+, el vínculo de los jóvenes con la política y señaló que la relación con el país de las personas que tienen entre 18 y 30 años y que representa el 25% del padrón electoral “está cada vez más desapegada”.

Durante su participación en el programa +Noticias, que conducen José del Río y Pablo Rossi, el analista presentó datos de los últimos estudios realizados por la consultora y mencionó, por ejemplo, que empezó a crecer la cantidad de ciudadanos de ese grupo etário que, de tener la posibilidad, se iría del país.

“ Ocho de cada diez jóvenes contestaron que se irían del país si pudiera , pero no todos pueden llegar a un ticket, con lo cual, estás hablando de gente que está en un departamento alquilado: no arreglás tus muebles, no arreglás la casa, la relación con ese espacio es muy distante y lo que termina sucediendo es que la relación que existe con el país y la política empieza a ser cada vez más desapegada”, afirmó.

Frente a la expectativa de una participación menor en las urnas alentada por la falta de interés y el descreimiento de la dirigencia, Doval indicó que “hay gente a la que no le interesa lo que está pasando, ni siquiera va participar” y enfatizó en que “no se sabe que va a hacer un gran porcentaje de la gente porque la política los tomó para la chacota”.

Por otra parte, en el informe de la agencia consultaron también sobre la inmersión de los candidatos en plataformas y redes sociales más populares entre la población menor de 30 años- como el caso de Tik Tok - y concluyeron que la reacción en el público al que quieren llegar no es favorable.

“Quieren con los mismos códigos, cuando se meten en Tik Tok, y hacen challenge, no les creen, le da vergüenza ajena. Se creen que pueden jugar en su cancha... vos podes llevar tus conocimientos, podes participar pero ellos no se comen una”, describió.

