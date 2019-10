El inicio de la votación en una escuela marplatense Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Darío Palavecino SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de octubre de 2019 • 12:58

MAR DEL PLATA.- Apenas iniciada la elección, luego de emitir su voto a media mañana, el candidato a intendente por Acción Marplatense, Gustavo Pulti, denunció irregularidades en cuartos oscuros con maniobras de robo y cambio de boletas para perjudicar a su fuerza.

"Hay un vandalismo militante antidemocrático", afirmó quien aspira a volver al cargo que ocupó entre 2007 y 2015. "Hay una militancia organizada sobre las boletas de Acción Marplatense", remarcó.

Algunas quejas del mismo tipo se escucharon desde Juntos por el Cambio, que tiene en el distrito al diputado nacional Guillermo Montenegro como aspirante a gobernar el partido de General Pueyrredon, cuya ciudad cabecera es Mar del Plata.

Además se denunciaron otros casos más allá de lo que ocurre dentro de los lugares de votación. Por ejemplo, el caso de pinchadura de tres neumáticos a uno de los fiscales de Acción Marplatense en la puerta de un colegio, en la zona de La Perla.

Pulti se presenta a estas elecciones con boleta corta, solo con candidatos a cargos municipales. Pero a nivel provincial y nacional nunca ocultó su adhesión a la propuesta de Frente de Todos, que aquí tiene como candidata a intendenta a la diputada nacional Fernanda Raverta.

Votantes en la puerta de uno de los colegios de Mar del Plata Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Ambos, tanto previo a las PASO como ya con candidaturas confirmadas, han cruzado acusaciones por no acompañar las propuestas que el otro hacía en pos de alcanzar una propuesta común. Raverta nunca quiso bajarse de su postulación y no atendió el pedido de Pulti de ir a una interna común, dentro de un amplio frente opositor. El ex intendente escuchó pero rechazó ofertas del kirchnerismo, que lo tentó con lugares de privilegio en listas para cargos legislativos a fin de despejarle el camino a su candidata a intendenta.

Pulti aseguró que sus fiscales les confirman reiterados casos de robo de las boletas de Acción Marplatense. En otros casos el ocultamiento debajo de otras que corresponden a otras fuerzas. Y también un engaño que abre paso a votos invalidados: "nos cambian las boletas de esta elección general y ponen las que se usaron en las PASO, que no son válidas", advirtió.

No hizo acusaciones directas sobre responsables de estas maniobras pero sí aclaró que "intuye" desde qué sector vienen. "Se nota que hay una organización muy minuciosa", dijo sobre este tipo de hechos que -anticipó- denunciaría ante la justicia.

"Es importante que si no encuentran la boleta que quieren votar, avisen a las autoridades de mesa", remarcó Pulti en redes sociales. "Que sean precavidos, que observen lo que está pasando y que ninguno acepte lo que no quiere para la ciudad", reclamó.