Karina Milei frena la creación de la Agencia de Seguridad Migratoria y deja a Diego Valenzuela sin cargo en el Gobierno

La Agencia de Seguridad Migratoria, una ambiciosa estructura que Diego Valenzuela pensaba liderar como plataforma de desembarco en el gobierno libertario, quedó suspendida hasta nuevo aviso.

Fuentes del gobierno de Javier Milei confirmaron a LA NACION que el proyecto, anunciado luego del triunfo electoral de octubre y reconfirmado hace un mes por la nueva ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quedó “frenado” por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien forma parte de la delegación que acompaña al Presidente en su gira por Estados Unidos.

“No se puede hacer eterna la espera”, comentaron cerca de Valenzuela, que en las próximas horas asumirá su banca de senador bonaerense, ganada en las elecciones de septiembre último. Valenzuela pidió licencia para asumir como legislador a la espera del decreto presidencial con su designación en el Poder Ejecutivo que nunca llegó.

Sin ocultar su ambición de gobernar la provincia de Buenos Aires con la camiseta violeta, el durante diez años intendente macrista de Tres de Febrero (aún con licencia) y candidato a senador libertario bonaerense por la primera sección electoral en septiembre trabajaba desde diciembre en la creación de la agencia, como parte de la nueva estructura que se proyectaba para el ministerio que encabeza Alejandra Monteoliva, pero apoyado, por sobre todo, por la actual senadora nacional Patricia Bullrich, con quien saltara desde el macrismo hacia La Libertad Avanza.

“Ni Patricia ni Monteoliva pasaron el filtro de Karina. Valenzuela quiso apurar las cosas solo, y tampoco lo logró”, expresaron desde un despacho libertario importante. El diputado nacional Sebastián Pareja, armador bonaerense y preferido por la secretaria general de la Presidencia, y el ministro del Interior, Diego Santilli, de estudiado bajo perfil, son los otros dos anotados para la candidatura a gobernador bonaerense por La Libertad Avanza en 2027, en la que esperan derrotar al peronismo en su principal bastión electoral.

En el Gobierno, repartido entre Nueva York y Buenos Aires, cuestionaron por lo bajo que algunos gestos recientes de Bullrich, como el video autocelebratorio de la aprobación de la reforma laboral en el Senado. Ese video no cayó demasiado bien en el entorno de la hermana del Presidente.

Empoderada en el Ministerio de Justicia con la reciente designación como ministro de Juan Bautista Mahiques y con la secretaría a cargo de su abogado de confianza, Santiago Viola, Karina Milei puso de ese modo un límite al crecimiento político de Valenzuela, un viejo amigo del presidente Milei que intentará, desde el Senado provincial, construir su candidatura a gobernador. Con esa movida en Justicia, Karina Milei también desestimó el desembarco de Guillermo Montenegro, ex intendente de Mar del Plata y uno de los preferido del asesor presidencial Santiago Caputo para reemplazar a Mariano Cúneo Libarona.

La frustrada agencia tenía como objetivos declarados “optimizar” la coordinación fronteriza, policial y la inteligencia migratoria para enfrentar amenazas transnacionales. “Dado que la región vive un escenario de violencia crítica y desplazamientos criminales, la protección de fronteras se vuelve un objetivo de Seguridad Nacional, no solo administrativo”, marcaban desde la cartera de Monteoliva, cuando la agencia aún estaba en el horizonte. Además de Monteoliva, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, también trabajaron en el diseño de la agencia, pero los tiempos se extendieron más de lo pensado, sobre todo para el propio Valenzuela, que durante meses quedó en un limbo: estaba con licencia como senador y también como intendente, dado que el concejal Rodrigo Aybar, que le responde, asumió en su reemplazo en Tres de Febrero, en principio para completar el mandato ganado en las elecciones de 2023.

Sin entrar en polémicas, Valenzuela da por cerrado el episodio y deja trascender que buscará reinventarse desde el Senado. Confía en el vínculo con Milei, forjado hace tres décadas cuando ambos compartían sus estudios universitarios, y hace profesión de fe libertaria.