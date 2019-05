El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de mayo de 2019 • 12:38

El expresidente de la Nación Eduardo Duhalde sostuvo que la decisión de Cristina Kirchner de ir como candidata a vicepresidenta de Alberto Fernández por el espacio de Unidad Ciudadana fue "una sorpresa" y generó "algo de desazón en las filas del kirchnerismo porque no estaba en el pensamiento" de los militantes.

El video donde Cristina Fernández de Kirchner anuncia que será candidata 12:51

Video

"Cuando me contaron, pensé que era un chiste", dijo Duhalde en una entrevista con el canal de noticias C5N, y completó: "Creo que Alberto es un hombre que está bien mirado por los partidos políticos, pero no tiene condiciones por lo menos demostradas para poder ampliar el panorama. Quizá esté equivocado, pero veremos con el tiempo".

Duhalde, quien como exmandatario le entregó la banda presidencial en mayo de 2003 a Néstor Kirchner , fue aun más enfático en su análisis de la elección de Alberto Fernández como candidato a presidente: "Ojalá que me equivoque. Creo que fue un error no forzado. Me recuerda a tiempos pasados, a la queja de cajones. Creo que el resultado se va a ver muy pronto. Se va a ver una baja en el caudal de votos".

Ojalá que me equivoque. Creo que fue un error no forzado. Me recuerda a tiempos pasados, a la queja de cajones. Creo que el resultado se va a ver muy pronto Eduardo Duhalde (expresidente)

Además, justificó por qué él -de tener un lugar de decisión- hubiese elegido a Cristina Kirchner: "No es serio comparar a Cristina con Alberto, no tiene punto de comparación, los votos son de ella. No es trasladable y nunca lo ha sido. Muchos votantes deben estar enojados. Ahora ella se saca y en pocos días se va a ver el resultado. Es la mejor oradora, una mujer de carácter, pero que está muy herida por lo de la hija y la muerte de la madre".

El expresidente volvió a decir que el mejor candidato para la actual coyuntura política es Roberto Lavagna: "Cuando hablo de él pienso en un hombre adecuado que superó la grieta". Por último, expresó que "ninguno de los precandidatos del justicialismo está de acuerdo con esta decisión, pero ninguno lo va a decir".