El economista y el periodista competirán en las PASO Crédito: Facebook.com

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de junio de 2019 • 13:49

A un día del cierre de presentación de las precandidaturas para las PASO, el economista José Luis Espert, confirmó que su compañero de fórmula será el periodista Luis Rosales.

Esta no es la primera vez que Rosales juega en la arena política ya que fue, en 1989, el diputado de menor edad en Mendoza. En 1991 quedaría al frente de la Secretario de Turismo provincial.

El actual panelista televisivo se desempeñó en el año 2000 como Agregado Turístico argentino para los EEUU y Canadá, con base en el Consulado Argentino en Nueva York.

Es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Cuyo, Master en Relaciones Internacionales por la Universidad de Belgrano y Master of Arts por la Fletcher School of Law and Diplomacy de Boston, EEUU. Además, fue Profesor de Comunicación Política de la Universidad del Salvador de Buenos Aires.

Es el socio latinoamericano de Dick Morris, y trabajó en más de una docena de campañas presidenciales en la región, según explica en su web. Fue con Morris con quien escribió el libro "El Poder".