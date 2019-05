Alberto Fernández Fuente: Archivo

El ahora candidato a presidente por Unidad Ciudadana , Alberto Fernández , recibió a LA NACION en su departamento de Puerto Madero en enero pasado y habló sobre el tablero electoral, la crisis en Venezuela , los errores del pasado y la economía que viene, entre otros temas. A continuación, algunas de sus definiciones políticas más relevantes:

La relación de cercanía con Cristina

"Es una Cristina más reflexiva, más abierta, con una capacidad de revisar el pasado distinta de la que yo conocí. Las críticas que hice en público en todos estos años las sigo sosteniendo. Así como el primer gobierno de Cristina fue el más progresista de la democracia en términos de ampliación de derechos, la gestión económica tuvo muchos altibajos y muchos lugares equivocados. Hablo esas cosas con ella y percibo que no necesariamente está de acuerdo pero que está predispuesta a revisar. Muchas de las críticas que tuve, vistas a la distancia, hoy las comprendo de otro modo. Cristina tuvo un cuello de botella con el tema de la falta de dólares. Lo resolvió con el cepo y yo fui muy crítico. Mauricio Macri tuvo también un estrangulamiento externo y él lo resolvió con endeudamiento. Cuando miro a la distancia extraño el cepo porque el costo que pagamos con Macri es infinitamente más alto".

Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Un posible acuerdo con Massa

"Yo espero que pronto vuelvan a hablar. Yo hablo con Sergio y ella lo sabe. Cristina y Sergio son los únicos que tienen votos propios en el peronismo. Espero que cada uno haga su parte. Lo que también tienen que entender todos es el peso específico de Cristina. No se la puede tratar como nos tratamos entre nosotros, porque ella tiene lo que ninguno de nosotros tiene, el 80% del voto opositor. Por lo que hablo con ellos, estoy seguro de que Cristina y Massa tienen una misma visión sobre lo que hay que hacer. Massa sigue teniendo a Roberto Lavagna como una de sus referencias económicas y la verdad es que todos nosotros tenemos un gran respeto por Lavagna. Las diferencias están en el pasado, y no podemos seguir discutiendo el pasado, porque es una trampa en la que nos hace caer Macri".

Los errores del pasado que no se deberían repetir

"No me gusta hablar en particular. Muchas veces cuando yo emitía juicios críticos sobre ciertas políticas me decían: "Vos haciendo estas críticas estás siendo funcional a la oposición". Yo siempre creí que lo más funcional a la oposición es no reconocer los errores. Yo estuve siempre en contra de la ley de medios. Ese no es el problema. El problema son las políticas.

La situación de Venezuela

Todos debemos pedir porque Venezuela y Nicaragua tengan democracias que funcionen de manera plena, y en eso soy contundente. Pero tampoco somos nosotros lo que debemos decir lo que un país tiene que hacer internamente. Soy muy crítico de Maduro, pero soy más crítico de los opositores, que no han sabido construir una alternativa. Los países americanos no podemos hacer lo que le criticábamos a los EE.UU.

El presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó en una protesta opositora contra el gobierno chavista Fuente: AFP - Crédito: Yuri Cortez

El acuerdo con el FMI

Con el FMI no se puede renegociar porque las reglas del Fondo son muy duras. La mitad de la deuda que tomó Macri es con el Fondo y la mitad con acreedores privados. Nosotros tal vez podamos refinanciar con acreedores privados parte de esa deuda. Tenemos que cumplir con el Fondo, pero no podemos cumplir como nos está haciendo cumplir Macri, a costa de una economía paralizada, donde todos los días la gente se empobrece.

Las propuestas de reforma de la Constitución

"No creo en eso. El problema de la Argentina no es ése. No voy a hablar en nombre de nadie. Es un espacio donde hay mucha gente que piensa autónomamente. Pero yo no soy de la idea de que tengamos que plantear las cosas en esos términos.

La visión económica

Hay que ser furibundos en la corrección económica. Esto no es tener un estado altamente intervencionista. He cuestionado siempre el déficit fiscal, incluso cuando alguno de mis compañeros decían que muchos países tenían déficit fiscal y crecían igual. Es cierto, pero es mejor no tener déficit fiscal. Hay que salir de la falsa disyuntiva entre el populismo y las economías abiertas. La Argentina necesita racionalidad en el manejo de la economía. Lavagna es un gran racionalista. No era un populista, nunca lo fue. Y Cristina tampoco.