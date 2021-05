Elecciones 2021: quienes tengan coronavirus podrán votar, pero no se habilitarán mesas especiales

Mientras el Congreso de la Nación se apresta a confirmar la postergación de las elecciones legislativas por un mes para darle tiempo al plan de vacunación, la justicia electoral y el Gobierno ajustan los protocolos sanitarios para el domingo de los comicios. Uno de los temas que suscitó mayor debate es cómo se procederá con los votantes que ese día tengan coronavirus o síntomas compatibles con la enfermedad.

En la Justicia y en la Casa Rosada coinciden en que el derecho al voto debe ser tutelado y todos los ciudadanos deben estar habilitados para ejercer el sufragio. Analizan, en base a las experiencias internacionales registradas durante la pandemia, cómo hacerlo. Establecer mesas especiales para quienes tengan coronavirus no es una opción, dicen tanto en el Poder Ejecutivo como en el Judicial. Resulta impracticable, explicaron en el Gobierno. El padrón, que le atribuye a cada votante un establecimiento y una mesa para votar, se elabora mucho antes del domingo de la votación y no se puede “extraer” a un votante de la lista por una cuestión de transparencia, advirtieron.

Es probable que la situación se resuelva llevando la urna a la puerta del establecimiento; algo que ya se hace, por ejemplo, con quienes no pueden llegar a su mesa porque se los impide alguna discapacidad. “Incluso en algunos lugares podría votarse desde el auto”, dijo una fuente de la justicia electoral. En cada provincia el juez tendrá atribuciones para organizarlo de acuerdo con las circunstancias concretas del lugar, explican.

Una mesa exclusiva para votantes con coronavirus en las elecciones de Cataluña del 14 de febrero pasado Pau Barrena - AFP

En cada establecimiento de votación habrá un “delegado sanitario” para dar respuesta a las situaciones vinculadas con la pandemia que puedan presentarse. Y se aplicarán distintas medidas de distanciamiento e higiene. Las filas se harán en la calle -”incluso si llueve”, advierten-, con dos metros de distancia entre persona y persona. Todos deberán llevar tapabocas y sanitizar sus manos antes y después de votar. Además, se limitará el ingreso de acompañantes, se prohibirá la entrega del DNI a la autoridad de mesa y se pedirá que cada elector lleve su propia lapicera para firmar el acta.

¿Qué pasa si una persona tiene un PCR positivo horas antes de la votación? “La persona tiene derecho al voto pero en ese momento su mayor responsabilidad cívica es mantenerse aislado en su casa. Por eso, si tiene coronavirus, podrá justificar su ausencia y quedará exceptuado de la multa”, explicó una fuente del Ejecutivo al tanto de las discusiones que se dieron en torno al protocolo. Las autoridades apelarán así a la “conciencia ciudadana” pero no prohibirán que una persona asista a votar.

En Jujuy, donde adelantaron las elecciones locales para el 27 de junio, había circulado la versión de que se establecerían “mesas covid”, pero fue negada. El Tribunal Electoral Permanente de la provincia advirtió: “No está previsto, bajo ningún concepto, la habilitación de mesas especiales para pacientes Covid-19 o para personas con síntomas compatibles con esa enfermedad”. La aclaración surgió luego de que el apoderado del oficialista Frente Cambia Jujuy, Leandro Giubergia, se refirió a la posibilidad de contar con mesas especiales para los ciudadanos que se acercaran a votar, tuvieran síntomas y dieran positivo de coronavirus en un estudio que se les practicaría en los establecimientos escolares.

Las autoridades de mesa

Un tema que preocupa especialmente a la justicia electoral son las autoridades de mesa. El Gobierno no se mostró dispuesto a vacunar a todos aquellos ciudadanos que resulten sorteados para ser autoridad en los comicios y la Justicia, como plan B, solicitó entonces acceder a la lista de los vacunados para elegir de allí a los convocados a trabajar en las elecciones, pero el Poder Ejecutivo alegó que por una razón de resguardo de los datos personales eso no era posible. Se trata de un asunto todavía no definido.

Las elecciones legislativas primarias (PASO) serán el 12 de septiembre próximo y las generales el 14 de noviembre.

