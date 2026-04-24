El kirchnerismo convocó a un acto por “Cristina libre” en el Colegio Nacional de La Plata y el Gobierno dice que es ilegal

A través del Instituto Patria, el kirchnerismo convocó para este viernes a un acto bajo la consigna “Cristina Libre”, que se realizará en el colegio Nacional Rafael Hernández, que depende de la Universidad Nacional de La Plata. La propuesta del think tank lanzado por la expresidenta en 2015 despertó la reacción del Gobierno, que consideró la iniciativa como “ilegal.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, calificó la convocatoria como “fuera de la ley”, al señalar que fue prevista en un centro educativo al que asisten menores de edad. No obstante, remitió una carta a Fernando Tauber, rector de la mencionada universidad bonaerense.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, calificó la convocatoria como “fuera de la ley”, al señalar que fue prevista en un centro educativo al que asisten menores de edad. No obstante, remitió una carta a Fernando Tauber, rector de la mencionada universidad bonaerense.

La intimidación que Alejandro Álvarez envió al rector de la universidad

“En virtud de haber tomado conocimiento de la intención de realizar un acto político-partidario en un colegio secundario de la Universidad Nacional de La Plata, remitimos una nota formal al rector Fernando Tauber señalando que dicha actividad resulta ilegal, en tanto se trata de un establecimiento educativo al que concurren menores de edad", escribió Álvarez en su perfil de X.

El subsecretario también compartió un flyer de la convocatoria, donde puede verse una imagen de Cristina Kirchner, junto con el día y la hora de la reunión: este viernes 24 desde las seis de la tarde.

El flyer fuer compartido a través de la cuenta de Instagram del Instituto Patria

El flyer, difundido inicialmente en la cuenta de Instagram del Instituto Patria, también adelanta la lista de invitados. Entre ellos figuran el intendente de La Plata, Julio Alak, el exsenador Oscar Parrilli y los legisladores Teresa García y Carlos Castagneto.

En su escrito, Álvarez le indicó a Tauber que “resulta llamativa la reunión convocada en el ámbito de la Universidad a su cargo” con la consigna “Cristina Libre” ya que “se estaría contrariando la condena penal”, que le impuso a la expresidenta la Justicia.

Además, resaltó que la expresidenta fue condenada a seis años de prisión con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos “por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y estimó que proclamar en un acto esa consigna "configuraría en una apología del delito, penada expresamente en el art. 213 del Código Penal, entre otras tantas violaciones legales“.

Alejandro Álvarez en una imagen de archivo junto a Sandra Pettovello y Javier Milei

Por otro lado calificó como un “agravante” la decisión de “realizar este acto público en un Colegio Secundario dependiente de la Universidad”.

Por último, el subsecretario invitó al rector a “que tome las medidas pertinentes evitando la posible comisión de delitos y violaciones a las leyes vigentes”.