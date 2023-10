escuchar

El actor Alfredo Casero llamó a votar al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje electoral del 19 de noviembre y acusó a los políticos que se mostraron neutrales de ser funcionales al contendiente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa. En particular, apuntó a Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y José Luis Espert, que integraron la lista del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando compitió en las PASO con Patricia Bullrich, en la interna de Juntos por el Cambio (JxC), y a los integrantes de la Unión Cívica Radical (UCR) que se pronunciaron el miércoles.

Casero se pronunció en una transmisión en vivo en sus redes sociales, con un tono muy vehemente e intenso: “Todas las idioteces de Juntos por el Cambio, todas las imbecilidades del PRO, todas la rosca al pedo que hicieron María Eugenia Vidal, el pelado inútil ese (en referencia a Larreta) y la gente que hizo daño por todos lados, como Espert tirando mierda. Todo el mundo que hizo mierda, todos, están directamente relacionados al triunfo de Massa”.

El ataque del actor se extendió también hacia referentes del radicalismo que expresaron su neutralidad durante la tarde del miércoles: “Milei, con todo el cariño que te tengo, no vayas a hacer una c... Y créanme que esto no es furia al p... Al final yo, que era un loco de m..., les dije exactamente lo que hacían. No solamente no escucharon, sino que se c... en lo que les dije, porque pensaban que era un loco. Yo no voy a parar hasta que el último hijo de p... no pague lo que debe en este país. No vayan a ser ustedes los que hicieron el daño, rascándose entre ustedes con gente inútil. Ese p... de Jujuy (Gerardo Morales), Lousteau, no sirven para una m...”.

“Ustedes por sus imbecilidades, por el ego, por ver de qué manera rascan un poco más de la olla del otro por demostrarse que son únicos y que la competencia pasa entre ustedes, hicieron que llegáramos a esta circunstancia en la que tenemos que esperar a que los más grandes traidores que hicieron y que hay, que son los radicales, van a terminar yéndose para el otro lado, a cambio de cargos. Muchas veces fue así, lo podés ver al inútil de Alfonsín. Ese es el target de los que ya sabemos qué van a votar”, continuó.

Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los principales apuntados por Alfredo Casero Gonzalo Colini

“No se olviden, los de Juntos por el Cambio, que nos hicieron votar a Stolbizer, a Manes y a un montón de soretes. Asi que pónganse las pilas y no boludeen, no se crean que son geniales, bajen un poquito, porque a los que nos tienen que representar es a nosotros. Ustedes se están postulando para ser funcionarios, no se están postulando para ser reyes. Así que pónganse las pilas y nosotros vamos a volver a votar como idiotas. Se los aviso ahora porque después va a ser peor”, cerró su mensaje.

Casero ya había expresado sus intenciones previamente, cuando este martes grabó otro clip desde el jardín de su casa en el que llamó a apoyar en las urnas a Milei: “Si a ustedes les parece que es una p... votar, es la única manera que podemos, en un sistema totalmente caduco, como es este, donde ya lo tienen totalmente manejado. Yo les pregunto, y se los dije antes, ¿no se dieron cuenta de que los estaban cagando? ¿No se dieron cuenta de que era una falsa oposición, que al final terminaron haciendo las cosas como ellos quisieron? Creo que tenemos que ser un poco menos pelotudos. En este momento, todos tenemos que juntar las fuerzas e ir para un solo lugar y terminar con todo esto”.

Alfredo Casero está del lado de Milei... pic.twitter.com/Y4NoqEjlZL — Doctor House (@Bobmacoy) October 24, 2023

LA NACION