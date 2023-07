Elecciones 2023: Amado Boudou apuntó contra Juan Grabois

escuchar

El exvicepresidente, Amado Boudou, apuntó esta mañana contra el precandidato de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, a quien acusó de promover ideas contrarias al peronismo y al kirchnerismo. Durante una emisión en la radio AM530, el condenado exministro de Economía, dijo: “ No quería hablar de él porque creo que hay que mantener la campaña en los niveles que [Juan] Grabois no quiere . Porque, además de las cuestiones conceptuales, están las cuestiones operativas”.

“Cuando Grabois sale a hacerse el picante y decir que está en contra de la conducción táctica que trajo estos candidatos... bueno, también lo trajo a él esta conducción táctica”, se quejó Boudou y agregó: “A mí me gustaría que le ponga nombres”.

Tras ello el también exministro de Economía reiteró: “ Cuando él dice que hay que terminar con la conducción táctica que decide los nombres como si fuera una cuestión de palacios.. . Me parece que sería bueno dar nombres. Uno quiere conocer el pensamiento del precandidato respecto de quién está hablando para entender qué pretende representar”.

“Acá nos dio una pista importante... Está claro que en el mundo del trabajo Grabois se pone del lado de los empresarios porque la famosa mochila o seguro contra despidos lo que está haciendo es proteger a quien despide”, analizó Boudou y sumó: “Es un derivado de esta idea de la famosa economía popular. Estar a favor de que haya dos economías es estar en contra de la movilidad social ascendente”.

Para el final dejó la mayor crítica a una de las bases de las propuestas del líder social: “ Me parece que la economía popular es muy contraria a las ideas del peronismo. Muy contraria a las ideas del kirchnerismo . Está bueno que se empiecen a conocer las propuestas para que las podamos desglosar y podamos hablar de ellas”.

“Nosotros, durante los 12 años y medio, tanto Néstor como Cristina, lo que intentaron fue que hubiera cada vez más puestos de trabajo formal, donde trabajadores y trabajadoras pudieran resolver su vida material”, hizo el contrapunto el exvicepresidente y recordó: “Arrancamos con 3 millones de planes y Néstor los bajó a 300 mil. No porque estemos en contra de los planes. Estamos a favor de sostener a aquellas personas que no encuentran, transitoriamente, su lugar”.

Por último cerró: “Pero está claro que no queremos una sociedad partida en dos. Que es esa propuesta de la economía popular”.

Grabois criticó el acuerdo con el FMI

Grabois llamó hoy a votar la lista que encabeza para “condicionar al sistema político”, al exponer junto a la legisladora porteña Ofelia Fernández en un encuentro con estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales.

“¿Quién dijo que no vamos a ganar? Si ganamos hackeamos la matrix. Ahora, si nosotros hacemos una buena elección, aunque perdamos, vamos a tener una gran capacidad de condicionar al sistema político , a las políticas públicas, incluso las negociaciones viles que se hacen a nivel internacional y es lo que realmente les molesta”, aseguró según un comunicado de prensa.

Grabois, quien habló ante estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, aseguró que hay que tener “una muy buena elección, para ponerles un límite” e impulsar el “programa de tierra, techo y trabajo” y “garantizar” que a la vicepresidenta Cristina Kirchner “no la tocan”.

“Se firmó un acuerdo malo (con el FMI). El lunes vamos a pagar con yuanes, con lo que podamos rascar de cualquier lado. Vamos a pagar con lo que no tenemos porque el Fondo dice que no puede desembolsar antes porque los muchachos del staff se tienen que tomar vacaciones. ¡Literal!”, criticó.

Asimismo señaló que se firmó “reducción de la masa salarial”, lo que consideró como “peor que un ajuste”, porque implica que se “paguen menos sueldos”. “Se plantea el ajuste fiscal con metas que implican ajuste en educación, en salud y en jubilaciones. Esto es así, no hay que mentirle a la gente. Se podría decir ‘no se pudo’ pero no te lo dicen. Eso es no defender a los laburantes”, completó.

LA NACION