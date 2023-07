Elecciones 2023: Grabois les explicó a los militantes de Unión por la Patria por qué tienen que votarlo a él y no a Massa

escuchar

El precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Juan Grabois, cuestionó este jueves a su competidor en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del oficialismo, Sergio Massa, y a los referentes del espacio que llaman a apoyar al ministro de Economía en las urnas el 13 de agosto. En un posteo en las redes sociales, rechazó los argumentos en favor del funcionario de Alberto Fernández y advirtió: “Después a no llorar sobre leche derramada”.

Creo que sería importante para muchos compañeros parar la pelota y volver a la reflexión política o al menos sincerarnos y dejar de crear argumentos falaces para justificar opciones personales o ideológicas. Es muy fácil y cómodo responsabilizar de las decisiones a Cristina… https://t.co/wrD1NLSzyE — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 27, 2023

“Creo que sería importante para muchos compañeros parar la pelota y volver a la reflexión política o al menos sincerarnos y dejar de crear argumentos falaces para justificar opciones personales o ideológicas. Es muy fácil y cómodo responsabilizar de las decisiones a Cristina [Kirchner] muchas veces para quedarse tranquilos y no jugársela por nada”, comenzó el dirigente social un descargo que publicó en Twitter.

Tras ello, sostuvo: “El argumento ‘voto a Massa porque tiene que ser el más votado para ganar en octubre’ es falso. Cristina sabe perfectamente que lo que cuenta para octubre son los votos por alianza. Sin los votos sumados de las dos tendencias, no se gana por más veces que el ‘comando’ de los genios del voto lo mande a repetir”. De esta forma, planteó que la justificación es perjudicial para la estrategia de UP y que no lo “están boicoteando a él” ni a su compañera de fórmula, Paula Abal Medina, sino a todo el espacio.

“Acuérdense de que sin comprensión de texto y de contexto, decían que Cristina iba a ser candidata, que Wado [de Pedro] no podía ganar, que no iba a haber PASO, que había que resignarse. Resignarse es fácil entre choferes y despachos. Basta de esconderse detrás de Cristina para justificar algo que no era lo que ella buscó. No la ayudan, le hacen daño”, continuó Grabois.

Luego habló sobre el escenario después de las PASO y en ese sentido afirmó: “Yo los quiero compañeros y no hay problema, en octubre y noviembre vamos a estar todos juntos... pero después los compas de la conducción táctica van a tener que poner a consideración de la militancia sus decisiones porque nunca vamos a aceptar que le atribuyan a Cristina la responsabilidad del giro político y el corrimiento a la derecha del movimiento nacional, popular y latinoamericanista condicionado por un sistema muy poderoso y por pequeños intereses de dirigentes y facciones”.

Por último, advirtió: “Después a no llorar sobre leche derramada. Como dice Cristina, al pueblo hay que decirle la verdad”.

Nuevo round entre Grabois y el massismo

La publicación de Grabois en Twitter llegó dos días después de que el precandidato a presidente de UP volviera a apuntar contra Massa tras su visita a La Rural y señalara que ningún político de su espacio debe ir a “banquetear con los amos de la oligarquía”.

“Ayer [por el lunes] algunos candidatos fueron a dar examen a ‘La Rural’. Ningún político de nuestro campo debe ir a banquetear con los amos de la oligarquía, a competir a ver quién les da más concesiones, mucho menos con los que han trabajado contra la patria grande y especulan con el alimento de nuestro pueblo en una Argentina con el 60% de niños bajo la línea de pobreza y una inflación del 115%”, lanzó el dirigente social, aunque sin nombrar a su rival en la interna.

El massismo no pasó por alto la acusación y Sebastián Galmarini, hermano de Malena, disparó: “Muchos ya no tenemos dudas de que trabajás para que gane Juntos por el Cambio. Estas en tu derecho, pero todos tienen que saberlo. No tenés ninguna chance de ganar: ni la PASO, ni mucho menos la elección general. Sepan que votarlo es darle la chance de volver al macrismo”.

LA NACION