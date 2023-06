Elecciones 2023: Aníbal Fernández dijo que si Sergio Massa gana las elecciones “se queda ocho años” y reveló que Scioli “está mal”

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación y exapoderado de la campaña de Daniel Scioli, Aníbal Fernández, elogió este martes al ministro de Economía, Sergio Massa, a días de su designación como el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP). En declaraciones radiales, afirmó que si gana las elecciones “se queda ocho años” y también reveló el estado en el que el embajador argentino en Brasil se encuentra después de verse obligado a bajar su precandidatura a la jefatura de Estado tras el nombramiento del líder del Frente Renovador.

En diálogo con Futurock, Fernández sostuvo respecto de vertiginosa definición de los principales referentes del oficialismo que dejó afuera de la carrera electoral a Scioli: “Estábamos totalmente convencidos de ir a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), pero si en algún momento el Presidente de la Nación y la vicepresidenta da la Nación se ponen de acuerdo para confluir en una lista común que concite la atención del electorado, ¿qué me voy a poner yo en contra de esa situación? A Daniel le pasaba lo mismo. Lo hemos charlado y lo dimos por terminado en el mismo momento en el que nos anunciaron una cosa de esas características. Si vos me preguntás si estabamos satisfechos con eso, te digo que no, pero se hizo un acuerdo y estas cosas en política se respetan”.

Tras ello, dijo respecto del vínculo que forjó con el embajador argentino desde que se puso a cargo de su campaña: “Me sentí muy cómodo, hicimos muchas cosas y creo que le hubiera ido muy bien a Daniel. Yo no sé si hubiera tomado esa decision [en alusión a la presentación de UxP con lista única], pero una vez tomada no tiene solución. Pelearme contra todos sería una locura, soy por naturaleza un hombre de acuerdos, de frentismo”.

En ese momento, al ministro de Seguridad le preguntaron cómo se encuentra Scioli tras la determinación que lo obligó a bajar su precandidatura, a lo que contestó: “Mal, como no puede estar de otra manera. Tenés que ser un papanatas para estar contento porque pasó una cosa así”.

“Ocho años”

Consultado en otro tramo de la nota por su opinión respecto de la fórmula presidencial integrada por Massa y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, Fernández manifestó: “Los conozco hace muchos años a los dos. Sergio es una topadora que no se va a frenar un solo segundo para imponerle a esta estrategia que se viene su propia impronta. Conoce el armado y el manejo de la cosa pública como pocos, así que está garantizada una excelente competición”.

Sergio Massa

Más tarde, agregó: “Massa es un carnívoro ¿Que significa [ser un carnívoro]? Que a la hora de defender los intereses del pueblo no podés estar titbueando: tenés que ir con todo y si tenés que morderle la oreja a alguno, tenés que mordérsela. Se la muerdo y se la morfo. Con lo cual le siento las condiciones para que salga todo bien y sea un presidente que en los ocho años va a dejar una traza fortísima”.

Frente a teles dichos, al funcionario le preguntaron si creía que Massa puede llegar a permanecer ocho años en el cargo. Entonces, ratificó: “¿Quién duda que va a estar ocho años? Sí, claro, no puede puede ser de otra manera”.

