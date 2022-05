Elecciones 2023: Carolina Losada reclamó que una mujer integre la fórmula de Juntos por el Cambio

Convencida de que “lo más importante” que pasó en la Convención Nacional del radicalismo es que ratificaron la pertenencia a Juntos por el Cambio, la senadora nacional Carolina Losada opinó al respecto de la fórmula presidencial que presentará la oposición el año próximo y reclamó que la integre una mujer.

“Lo lógico es que sean un hombre y una mujer. Estamos en un tiempo donde las mujeres tenemos, o deberíamos tener, un lugar más importante”, planteó Losada, que indicó: “Ya lo dije en la Convención: las mujeres no debemos ser algo que adorna una foto para quedar amplios, sino que realmente se vea en la mujer el liderazgo, más allá del genero. Que no se fijen sobre el género para los liderazgos”.

La senadora que fue la revelación de las últimas elecciones en Santa Fe incluso consideró viable presentar de cara a 2023 una “lista cruzada”, con un candidato de Pro y otro del radicalismo.

Sin embargo, también acotó que entiende que las PASO son instancias claves y que no está en contra de que se presenten todos aquellos que “tengan ganas” de participar. “Si el radicalismo tiene dos candidatos, me parece que está bien. Entiendo que todo iría hacia que quizás tengamos un solo candidato, que se hable entre los posibles a ver quién tiene más chances, pero si se quieren presentar los candidatos que sean, para mí esta bien”, refirió en Radio Delta.

Al mismo tiempo, dijo estar de acuerdo con las primarias porque ella “no hubiese entrado en política” de no existir esa instancia. “Nadie me hubiera señalado, una persona de arriba del partido que señala con el dedo, no me hubiera señalado. En las PASO la nuestra fue la única lista a la que nadie apoyó, pero nos apoyó la gente. Estoy de acuerdo con las PASO y con que todos tienen que tener la oportunidad de presentarse si no llegan a un acuerdo”, dijo.

Carolina Losada durante la convención radical, en La Plata Pepe Mateos - Télam

Pese a que evitó referirse a si se ve en una fórmula como postulante a vicepresidenta, porque aseguró estar abocada a “empujar del lado que toque para hacer un proyecto de país y de provincia mejor”, la senadora oriunda de Rosario indicó: “Desde donde me toque empujar voy a hacerlo, no tengo ninguna cuestión de ego o de individualismo. Quiero que con Juntos por el Cambio gobernemos el país y yo voy a estar ahí para empujar desde donde tenga que ser”.

Bajo esa postura, aseveró que de momento encara recorridas para mostrar los proyectos que tienen en la oposición y para exponer los “sacrificios” que deberán hacer los argentinos para así “encontrar lo que buscan como sociedad”.

Tras el encuentro con sus correligionarios en La Plata, donde Gastón Manes -el hermano del diputado nacional, Facundo Manes- quedó al frente de la Convención, Losada comentó: “Días anteriores me llamaban por si íbamos a romper con Juntos por el Cambio, ni locos. Nuestra fortaleza es ser Juntos por el Cambio, no hay nadie que opine diferente de los que conducen el radicalismo”.

Asimismo, expresó que “los contrapuntos van a estar siempre” dentro de la oposición. “Somos una coalición, muchas personas que quieren ser presidente y eso está buenísimo. De acá a que se definan los candidatos va a faltar un montón, más allá de que algunos hoy se expongan y digan que quieren ser candidatos, esas idas y venidas van a ocurrir y está bien”, dijo.

Además, la legisladora se mostró a favor de consensuar proyectos legislativos entre las distintas fuerzas políticas. “Soy totalmente contraria a las ideas del Frente de Todos, no encuentro muchos puntos en común con el kirchnerismo. Pero si hay algo que para mí está bien, lo voy a acompañar. Espero lo mismo del otro lado”, sostuvo.