Claudio Avruj, exsecretario de Derechos Humanos del gobierno de Mauricio Macri, aseguró que apoyará al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial que tendrá lugar el 19 de noviembre. Así lo anunció en su cuenta de X, donde también explicó los motivos de su postura, en la que criticó la posición neutral que tomaron numerosos dirigentes de la Unión Cívica Radical (UCR) y la alianza Juntos por el Cambio (JxC) y también al candidato oficialista Sergio Massa.

En particular, el exfuncionario determinó que el motivo puntual que lo separa del contendiente de Unión por la Patria (UP) fue la decisión del kirchnerismo de firmar el memorándum con Irán, que se aprobó en 2012, y lo acusó de posicionarse junto al grupo terrorista Hamas en la guerra que se está librando en la Franja de Gaza: “Fueron días de mucho pensar. No es una posición cómoda la que Argentina me pone en estas elecciones. Pero no seré neutral. No puedo votar a Massa. Representa el kirchnerismo, y son ellos quienes pactaron con Irán. El mismo que nos puso dos bombas y el que hoy está con Hamas. No es menor para mí, ni tengo el derecho a olvidar que Irán y Hamas anhelan la destrucción de Israel y la muerte de todo judío. Son enemigos de Occidente. Yo digo: quienes con ellos se asocian son cómplices”.

Asimismo, Avruj también ratificó su apoyo a la candidata de JxC, Patricia Bullrich, que finalizó tercera en las elecciones generales: “Me separan de Milei infinidad de cosas que dije públicamente, pero sé que muchas de sus propuestas pueden ser neutralizadas si el Congreso Nacional actúa con seriedad y responsabilidad. La degradación del país tiene el sello K y sé que habrá de profundizarse. Lo vemos cada día. Estoy en el Pro desde hace 20 años cuando aún era Compromiso por el Cambio. Y elegí convencido acompañar a Patricia Bullrich y lo seguiré haciendo en este nuevo capítulo. No la abandonaré pues reconozco su liderazgo, valentía en éstas horas”.

Poco después de su mensaje comenzaron a llegar otras voces que repudiaron la determinación del exsecretario. Una de las más prominentes fue la del periodista Ernesto Tenenbaum, que lo condenó por apoyar a un candidato que replicó la dialéctica de los líderes del último gobierno militar en el país: “Cuando Milei habla de la dictadura, repite el alegato de Massera en el juicio. El ex secretario de derechos humanos de Macri vota eso. No me digan que no es toda una definición. Los argumentos, además: ¡qué vergüenza!”

También fue cuestionado por el músico Iván Noble, que recordó que el represor Jorge Acosta, que trabajó como jefe de inteligencia en la ESMA durante los primeros años del gobierno de Jorge Rafael Videla, también manifestó su simpatía por Milei: “Un ex Secretario de DDHH que votará igual que el Tigre Acosta. En nombre de la República, por supuesto”.

Sergio Maldonado también salió al cruce al recordar lo ocurrido con su hermano Santiago cuando Avruj se desempeñaba en su cargo: “Nunca fuiste neutral, el 29/8/17 junto con Bullrich boicoteaste el ingreso de expertos independientes de la Onu para investigar y buscar a Santiago Maldonado porque sabíamos qué iban a hacer. Claro que no sos neutral cuando se trata de defender la democracia”.

