escuchar

El candidato a presidente por La Libertad Avanza(LLA), Javier Milei, volvió a hablar este sábado del apoyo que el expresidente Mauricio Macri y su excompetidora Patricia Bullrich le manifestaron públicamente esta semana con miras al balotaje del 19 de noviembre, en el que enfrentará al aspirante de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. En ese contexto, dio el nombre de los dos economistas de Juntos por el Cambio (JxC) que podrían sumarse a su equipo ante una eventual victoria.

En una entrevista en radio Mitre, al libertario le preguntaron si los economistas que formaron parte del equipo de campaña de Bullrich podrían integrar un eventual gobierno suyo. Entonces, contestó: “Algunos de los economistas, sí, y otros no. [Carlos] Melconian no sería el caso. [Daniel] Artana y [Rodolfo] Santángelo, sí”.

Las declaraciones del libertario se suman de este modo a lo anticipado por una nota de LA NACION, en la que se anticipó también que Sturzenegger, Triaca e Iguacel, todos funcionarios del gobierno macrista, podrían estar entre los elegidos para nuevos puestos si LLA llega a la Casa Rosada.

Tras ello, a Milei le consultaron sobre la posible incorporación a sus tropas de exministros de Macri, a lo que respondió: “Sí, claramente. Con muchos de ellos yo soy amigo encima. De vuelta, están de un lado pero podrían estar del otro también. Somos amigos, colegas y tenemos una visión. Además, en los grupos de JxC hay economistas súper talentosos. Le doy el caso del Banco Central previo al 28 de diciembre de 2017. Ese Banco Central era un lujo: Sturzenegger, Reidel, Flores Vidal... Mire los economistas que tiene ahí”.

En ese marco, volvió a referirse al encuentro que mantuvo a inicios de esta semana con Macri y Bullrich, y aseguró que nadie le pidió tener influencia en la designación de eventuales cargos a cambio del apoyo. “Eso es falso, no se me pidió nada. El apoyo que se presentó es incondicional. Es un gesto de grandeza tanto de la señora Bullrich como de Macri, que no está dentro de la lógica de la política convencional”, sentenció.

A continuación, el candidato a presidente de LLA aseguró: “Si a mí me hubiera tocado quedar relegado del balotaje, hubiera hecho lo mismo [que Macri y Bullrich] . Hemos puesto las ideas del cambio por encima de las diferencias personales y conceptuales. De hecho, la reunión del martes se inició con un pedido de disculpas mutuo y a partir de ahí dijimos: ‘Bueno, es mucho más importante mirar hacia adelante y buscar una Argentina mejor que estar removiendo nuestras diferencias pasadas’”.

Respecto de cómo se gestó el encuentro entre las partes, añadió: “Macri tomó la iniciativa, pero igual teníamos muchas ganas de arreglarnos [con Bullrich]. El discurso de Bullrich del domingo fue muy claro y el mío estuvo en línea. La señal más clara fueron los discursos”.

Patricia Bullrich y Javier Milei en el Programa a Dos voces el 25 de octubre de 2023 ENRIQUE GARCIA MEDINA

En el tramo final de la nota, a Milei le pidieron una reflexión con relación a los reclamos y a los distanciamientos que se produjeron al interior de JxC tras la decisión de Macri y Bullrich, a lo que replicó: “Probablemente los que no quieran saber nada [con el apoyo a LLA] son los que siempre quisieron estar con Massa. Lo hacían de manera velada y son, desde mi punto de vista, los mismos que traicionaron a Bullrich, porque si ve lo que pasó con los votos de Massa y de Bullrich está claro lo que pasó”.

En dicho contexto, al economista le consultaron si se juntaría a dialogar con referentes de la oposición como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Entonces, afirmó: “El problema es que no hay afinidad de ideas. Acá el elemento ordenador es el cambio y el estilo del cambio. Si se fijan, yo siempre bregué por un ordenamiento ideológico que afortunadamente está pasando. Hay gente que, más allá de las etiquetas, adhiere a las ideas de la izquierda, la centroizquierda, los progres, los colectivistas... Y tienen que estar del otro lado. De este lado estamos los que ponemos la libertad en el centro de la escena. Se hace bastante difícil escucharlos y que no suenen parecido a lo que representa Massa”.

LA NACION