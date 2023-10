escuchar

Rogelio Frigerio intentará mañana que Entre Ríos se sume a la lista de lugares donde Juntos por el Cambio, desbancó al peronismo, que en este caso gobierna hace 20 años. Por el oficialismo, aglutinado en la coalición Más Para Entre Ríos, se presenta Adán Bahl, actual intendente de Paraná, aunque en la boleta también estará el gobernador de esta provincia, Gustavo Bordet, como candidato a diputado nacional quien tras cumplir dos mandatos no puede reelegir.

Aunque no fue lo que esperaba, y quedó lejos del 52% que habían conseguido en 2021, el exministro del Interior de Mauricio Macri se impuso en las PASO en agosto pasado. Superó ampliamente a su rival interno, Pedro Galimberti, exintendente de Chajarí y actual diputado nacional, que se había presentado con boleta corta. Con un 45,5%, Juntos por Entre Ríos se consolido como la fuerza más votada. Ganaron en 13 de los 17 departamentos, incluidos los cuatro más grandes: Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Enfatizaban que eran la única provincia no gobernada por la coalición que ganó, surfeando una ola nacional adversa y en una de las pocas provincias que no desdobló sus elecciones.

Bahl, en tanto, que no debió superar una interna, fue el candidato a gobernador más votado a nivel individual, llegando a un 38% de los votos. Sebastián Etchevehere, uno de los hermanos de quien fuera presidente de la Sociedad Rural y ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la gestión de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere fue el candidato de Javier Milei en esta provincia. Se ubicó cuarto, con un 14,7%, por detrás del voto en blanco que quedó tercero en Entre Ríos. Fue uno de los pocos que enfrentó, al igual que mañana, el test electoral acompañado por la boleta del precandidato presidencial.

El candidato a gobernador oficialista, Adán Bahl, junto a Gustavo Bordet, quien se presenta como candidato a diputado, durante el cierre de campaña en Paraná Twitter

Ahora, en el oficialismo hablan de un escenario de “paridad” entre Bahl y Frigerio, aunque creen que Etchevehere hará una buena elección. Deslizan que la pelea entre los dos candidatos principales será “voto a voto”. Es por eso que anticipan que el recuento, al ser “tan parejo”, puede ser lento, aunque esperan para las 22 poder contar con una tendencia consolidada sobre los resultados de los cargos provinciales y municipales, a cargo del gobierno provincial, y que sea más ágil que en las PASO porque hay menos boletas.

Al igual que en esa ocasión, el centro de cómputos, a donde llegan todos los telegramas, está en la planta baja del Centro Provincial de Convenciones, ubicado en el centro de Paraná. Bastará con subir una escalera para llegar al búnker del oficialismo, montado en el primer piso de este edificio. El recuento para los cargos nacionales corre por cuenta de la Justicia Electoral Nacional.

En tanto, en el campamento de Frigerio no coinciden con ese diagnóstico y confían en que será el próximo gobernador. Reducen la pelea voto a voto solo a Concordia, conocida como la capital provincial del peronismo porque nunca fue gobernada por otro partido. Fue allí donde Frigerio volvió a cerrar su campaña el jueves pasado, precisamente en la cancha de fútbol del Club San Lorenzo, al igual que en las PASO y en el 2021. Esta vez lo hizo acompañado de Galimberti, con quien había prometido hacer campaña. La primera foto juntos llegó unos días después de las PASO.

Rogelio Frigerio y Pedro Galimberti en su primera foto tras el resultado de las PASO Twitter

“O seguimos como estamos o cambiamos de una buena vez. Después de largos 20 años tenemos la oportunidad de comenzar una nueva etapa”, suele repetir el candidato de la coalición opositora.

A unos 300 kilómetros, ese mismo día, Bahl y Bordet cerraron su campaña en Paraná. “Vamos a tener que elegir entre un entrerriano y un porteño que cuando estuvo en el gobierno de Mauricio Macri nunca nos ayudó”, disparó el candidato.

Frigerio, de 53 años, no solo podría convertirse en el gobernador que logré terminar con 20 años de gobierno peronista, sino también en un gobernador no nacido en Entre Ríos, un eje que los opositores aprovecharon para explotar en campaña. “No necesitamos que vengan dirigentes fracasados de Buenos Aires”, remató Bordet.

Además del paso de Patricia Bullrich por la provincia, Frigerio recibió la visita de varios dirigentes de Juntos por el Cambio. La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y el economista y diputado nacional, Ricardo López Murphy viajaron para el último acto en Paraná. También pasaron por la provincia el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, su futuro par en Santa Fe, Maximiliano Pullaro, el diputado nacional Diego Santilli y el exministro de Educación de la Nación y de la Ciudad, Esteban Bullrich.

El candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, también pasó por la provincia en más de una oportunidad, en una de sus visitas anunció el relanzamiento del Previaje.

El candidato Adán Bahl con el Ministro de Economía y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa Twitter

Además de votar cargos ejecutivos, tanto nacionales como provinciales, los 1.143.459 entrerrianos habilitados para sufragar –representan un 3,2% del padrón- votarán cuatro de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación,34 diputaciones provinciales, 17 senadores departamentales, más de 80 intendencias y casi 300 Juntas de Gobierno y Comunas rurales.