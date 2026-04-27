Crece la polémica por los pliegos de los candidatos a jueces que el Gobierno envió al Senado

La elevación al Senado de un centenar de nombres para ser designados como jueces, fiscales, o defensores oficiales en la Justicia Nacional generó una controversia en el seno del oficialismo, ya que mientras trascendieron antecedentes de algunos de ellos, como cercanos al kirchnerismo, en el Gobierno niegan estar negociando con esa fuerza y desestiman que los postulantes comulguen con Cristina Kirchner.

Los principales cuestionamientos se registraron por media docena de candidatos de entre un centenar de propuestos.

Apuntaron a Juan Manuel Mejuto, postulado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, en un tribunal oral en lo criminal, ya que fue uno de los firmantes de la carta fundacional de la agrupación Justicia Legítima, que postulaba políticas judiciales en sintonía con el kirchnerismo.

Juan Manuel Mejuto, abogado

Mejuto se desempeña junto al juez Daniel Obligado, quien sobreseyó a Cristina Kirchner en el caso Hotesur y Los Sauces; y también a Amado Boudou.

En el Gobierno negaron su filiación kirchnerista, dijeron que firmó la solicitada que fundó Justicia Legítima al igual que Carlos “Coco” Mahiques, el padre del ministro de Justicia, a quien el Gobierno esta promoviendo cinco años más en el cargo. “Decir que Coco Mahiques es kirchenrista es una locura”, comparó un colaborador del ministro.

La Oficina de Respuesta Oficial, que es un área del Gobierno con una cuenta de X, controlada por Santiago Caputo, indicó que Mejuto “no tiene ni tuvo participación política alguna”. Y dijo que “no hay ni una sentencia, ni una resolución, ni un despacho firmado por Juan Mejuto en una causa donde se hubiera sobreseído o absuelto a alguien vinculado al kirchnerismo”.

Indicó que no firmó la solicitada de Justicia Legítima, sino que lo incorporó, “según él involuntariamente, un compañero de trabajo, exsecretario del tribunal oral federal Javier Falcioni”. Dijo la cuenta oficial que su pliego fue enviado tanto por los gobiernos de Mauricio Macri como de Alberto Fernández y luego retirados, con el resto.

“No es una militante”

Otros cuestionamientos se dieron por la postulación de Angeles Ramos, titular de la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad con el procurador Eduardo Casal y propuesta como fiscal ante un tribunal oral en lo penal Económico. “No es una militante”, dijeron fuentes judiciales que reconocen su capacidad técnica.

“Es un sinsentido. No hay un acuerdo con el kirchnerismo, es una locura, decir que Mejuto es kirchnerista porque una vez fue a la ESMA o que fulano es kirchnerista porque como defensor oficial le tocó defender a un exfuncionario en problemas”, deslizó un colaborador de Mahiques.

Santiago Caputo y Karina Milei

Insistieron en que eligieron a la gente más capacitada, aunque reconocen que “pueden tener un pasado, en 20 años, estuvieron ocupando posiciones y diciendo cosas para progresar en sus carreras que no necesariamente compartían”, deslizó un funcionario del Gobierno.

Pablo Matkovic, candidato a jueces de tribunal oral federal en Neuquén, aparece entre los candidatos cuestionados por haber sido asesor de Nilda Garré en el Ministerio de Seguridad, ser denunciante de espionaje contra la Ciudad en el caso Lago Escondido y promovido acciones en favor de la comunidad mapuche.

Otros cuestionamientos se dan en la postulación de Rául Agustín Rubiero para la Cámara Civil. Rubiero es miembro del tribunal de apelaciones de la AFA desde el 10 de diciembre de 2021 y estaba en la lista complementaria del Concurso 405.

Al tratarse de un concurso múltiple y como el candidato que estaba en la terna Alejandro Laje renunció, quedó habilitada la elección de un postulante de la lista complementaria.

El ministro Juan Bautista Mahiques en el acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la Nación CSJN

En el Gobierno afirman que justamente el hueco en la terna habilita a recurrir a un candidato de la lista complementaria. Pero en los tribunales señalan que el artículo 48 del reglamento de concursos dice que “si se tratare de un concurso destinado a cubrir más de un cargo, se hará saber al Poder Ejecutivo Nacional el modo en que han sido conformadas las ternas y la lista complementaria, y que ante el supuesto de que alguna de las ternas se torne incompleta, previo a la utilización de la lista complementaria, deberá considerar prioritariamente a los postulantes que integran las ternas y que no hayan sido seleccionados”.

Pero las fuentes del Ministerio de Justicia señalaron que ello no obliga al Poder Ejecutivo a elegir a los otros dos de la terna original, “sino la lista complementaria no tendría sentido”. Y afirmaron que hubo otros casos donde enviaron a candidatos de la lista complementaria.

Los dos postulantes de la terna original que quedaron son Luis Crovi y Miriam Feigelman que no fueron elegidos. Pusieron como ejemlos concursos de 2021 y 2022 donde tres juzgados laborales fueron cubiertos con candidatos de las listas complementarias: Moira Fullana, en el Juzgado Nº 3; Sergio Raúl Micheloud, en el Juzgado N° 10 y María Romina Becchi, en el Juzgado N° 1.

Grave afectación de la Independencia en la selección de Magistrados.



Las propuestas para cubrir cargos judiciales plantean serias dudas.



12 postulantes “saltaron” más de 10 posiciones en el orden de mérito (hasta 32 lugares) tras etapas discrecionales como entrevistas.… — Maria Eugenia Talerico (@eugetale) April 27, 2026

La filtración de estos antecedentes de los postulantes es vista en el sector de Karina Milei en el Gobierno como parte de una embestida del ala que comanda Santiago Caputo, pues señalan que se difundieron nombres de candidatos cuando no habían llegado a enviarse al Senado.

“La gente de Santiago marca públicamente a candidatos, entre ellos los que apoyaron a la propia Corte en el juicio político que le hizo el kirchnerismo”, dijeron fuentes del karinismo. Señalaron que Caputo le hizo llegar estas críticas al presidente Javier Milei y a Karina Milei. Y ambos confrontaron a Mahiques con esta información.

“Juan dio las explicaciones pertinentes al Presidente y a Karina y quedó zanjado el asunto, porque a ellos les pareció bien”, dijo una fuente del Gobierno a LA NACION. Por eso, indicó que habiendo perdido la batalla interna, los caputistas decidieron filtrar esos datos a los medios.