Elecciones 2023: de cuánto es la multa por no votar en Chubut

Los ciudadanos chubutenses acudieron a las urnas el domingo 30 de julio para elegir a las máximas autoridades de la provincia; sin embargo, los electores habilitados para votar que no hayan hecho uso de su deber cívico deberán justificar su ausencia o enfrentar una sanción por la no emisión del voto.

En Chubut, con el total de las mesas escrutadas, fue electo como gobernador el candidato de Juntos por el Cambio Ignacio Torres, al obtener el 35,71 por ciento de los votos en toda la provincia. De esta forma, concluyó una racha de 20 años de dominio peronista en la provincia.

Este domingo, los ciudadanos que estuvieron incluidos en el padrón de electores y no fueron a votar en las elecciones provinciales de Chubut, podrán justificar su ausencia con la documentación que acredite el motivo, ingresando en el Registro de Infractores que la CNE (Cámara Nacional Electoral) dispone para la justificación de la no emisión del voto.

Para realizar este trámite, el ciudadano cuenta con 60 días, desde la fecha de la votación y así evitar futuras sanciones económicas y administrativas.

En tanto, la multa económica por no votar se encuentra desactualizada en relación a los índices de inflación de 2023, y el número no es significativo, aunque sí los impedimentos administrativos que acarrea la acción de no haber votado en las elecciones provinciales.

Quienes no hayan ido a votar en Chubut el domingo 30 de julio deberán justificar su ausencia o afrontar una sanción

De cuánto es la multa por no votar en Chubut

El monto de la sanción por no haber asistido al acto electoral en Chubut varía de acuerdo a la conducta del elector en las votaciones anteriores

Si el elector no tiene infracciones previas sin regularizar: $50

Una infracción previa sin regularizar: $100

Dos infracciones previas sin regularizar: $200

Tres infracciones previas sin regularizar: $400

Cuatro o más infracciones previas sin regularizar: $500

En tanto, las trabas administrativas por no haber votado en Chubut radican principalmente en el impedimento para hacer trámites durante un año, como por ejemplo la obtención del pasaporte. Tampoco podrán ser designados para desempeñar funciones o empleos públicos durante tres años, desde la fecha de la elección.

Quiénes están exentos de votar en Chubut

De acuerdo a la Ley Electoral Nacional, quedan exentos de la obligación de sufragar:

Los jueces y sus auxiliares que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial;

y sus que deban asistir a sus oficinas y mantenerlas abiertas mientras dure el acto comicial; Los electores que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. En este caso, ellos deben presentarse el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia;

que el día de la elección se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar y justifiquen que el alejamiento obedece a motivos razonables. En este caso, ellos deben presentarse el día de la elección a la autoridad policial más próxima, la que extenderá certificación escrita que acredite la comparecencia; Los enfermos o imposibilitados por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacionales; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales; y en ausencia de estos, por médicos particulares. Los profesionales oficiales de referencia estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, ya que deben concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente;

o por fuerza mayor, suficientemente comprobada, que les impida asistir al acto. Estas causales deberán ser justificadas en primer término por médicos del servicio de sanidad nacionales; en su defecto por médicos oficiales, provinciales o municipales; y en ausencia de estos, por médicos particulares. Los estarán obligados a responder, el día del comicio, al requerimiento del elector enfermo o imposibilitado, ya que deben concurrir a su domicilio para verificar esas circunstancias y hacerle entrega del certificado correspondiente; El personal de organismos y empresas de servicios públicos que por razones atinentes a su cumplimiento deban realizar tareas que le impidan asistir al comicio durante su desarrollo. En ese caso, el empleador o su representante legal lo comunicarán al Tribunal Electoral con 10 días de anticipación a la fecha de la elección, expidiendo, por separado, la pertinente certificación.

Si el ciudadano chubutense que no asistió a la votación pertenece a alguno de los grupos anteriores, podrá justificar su ausencia con el certificado que acredite su situación específica, que podrá ser gestionado de manera on line en el sitio oficial de la CNE.

