El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó en duros términos este jueves al candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, a quien acusó de ladrón. “Más casta no se consigue, choreó y curró”, sentenció el funcionario de Unión por la Patria (UP), que criticó al economista por proponer un sistema de vouchers en el marco de su plan educativo y por querer privatizar las empresas del Estado.

En un acto que encabezó esta mañana en la ciudad bonaerense de Florencio Varela, Kicillof dijo con miras a las elecciones de octubre: “Díganle a todas las familias que ninguna puede votar a quienes les quieren arancelar el jardín, la escuela. Díganle a los jubilados que quieren volver con la privatización y las AFJP. Yo fui víctima de esa estafa. A mí me sortearon y me pusieron en una AFJP y todos los meses aportábamos y la plata iba a la cuenta de un banco que la administraba. Se cobraban la comisión y te decían que iban a hacer fantásticas inversiones. Para ellos fueron fantástico negocio. Fue una estafa”.

Tras ello agregó en la misma línea y a los gritos: “¿Saben qué? No me llama la atención, porque ese candidato que dice que no es de la casta laburaba para Máxima AFJP y para AA2000 ¿Cómo no va a querer privatizar si es hijo de las privatizaciones? Más casta no se consigue. Choreo, curro es eso: haberse llevado las jubilaciones de los argentinos. Eso es curro, Milei, eso es afanarse la plata del que labura y vos viviste de eso y vos cobraste de eso”.

La mención de Kicillof al líder de LLA no fue aislada. Polemizó con su espacio a lo largo de todo su discurso. “Estamos discutiendo cosas muy básicas que pensamos que no íbamos a tener que discutir más. Estamos discutiendo de nuevo si vamos a construir un país en base a la impunidad, como creen algunos, o en base a la memoria, la verdad y la Justicia; estamos discutiendo de nuevo si las Malvinas hay que preguntarle a alguien de quién son, como piensan unos, o si son argentinas; si hay que privatizar de nuevo a YPF o si es soberanía energética nacional y es de todo el pueblo argentino”, expresó.

Sobre el final de su alocución, el gobernador bonaerense apuntaló al candidato a presidente del oficialismo. “Estos días lo vimos al ministro de Economía, Sergio Massa, resolver el tema del impuesto a las ganancias, devolverle el IVA de cada una de las compras a los trabajadores, a los sectores medios y vulnerables. Estos días vimos lo que es el preludio de la próxima presidencia del compañero Sergio Massa, trabajando todos los días para mejorar salarios, jubilaciones y para cuidar lo que es de todos”, afirmó.

Por último, cerró: “Compañeros, vecinos: ni un jubilado, ni un estudiante universitario, ni un laburante votando a la derecha. Hay que hacer un esfuerzo más. Ahora sí, no es un ensayo, no es una primaria: se deciden los próximos cuatro, 10, 20 años de la Argentina y hay que votar por la patria”.

LA NACION