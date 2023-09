escuchar

El expresidente de la Nación Mauricio Macri volvió a apuntar este martes contra el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa: “Tiene una gran habilidad para el mal”. Macri reconoció que fue Massa quien, según él, “enroscó a medio Gobierno nuestro; los tenía a todos enloquecidos”. El fundador del PRO agregó que “hay que reconocerle a Massa la habilidad que tiene para confundir y enredar a todo el mundo”.

El exmandatario le pidió a los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), sobre todo del radicalismo, que “tengan cuidado y tomen distancia de Massa”. “Al menos hasta que termine la campaña”, solicitó.

Macri recordó que en su libro Primer Tiempo le dedicó una parte importante del texto a contar las actitudes que tuvo Massa en su Gobierno. “En Primer Tiempo le asigno un enorme merito en detener los cambios que queríamos llevar adelante”, dijo el exjefe de Estado en diálogo con el programa Somos Buenos, en TN.

“¿Es una cualidad de él o también una deficiencia de los integrantes de su Gobierno?”, preguntó el periodista Nicolás Wiñazki. “Y, sí, el tango se baila de a dos”, reconoció el exmandatario sobre los dirigentes que lo acompañaron entre 2015 y 2019.

Sergio Massa y Mauricio Macri DyN

Macri también se refirió a la interna de JxC entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich: “No se podía poner un candidato a dedo, había que hacer una primaria. No fue feliz, no fue lo que uno quería, pero también hay un problema de fondo que es que la Argentina no tiene cultura de primarias”. “Acá las primarias son tensas y las rivalidades son muy próximas. En Estados Unidos se matan y no pasa nada, no afecta en el voto”, afirmó el expresidente.

“Nuestro votante sin duda vivió mal la interna. Eso explica el voto bronca que se ha ido canalizado hacia el otro lado”, dijo el expresidente en referencia a lo que consideró una fuga de votos hacia Javier Milei, candidato de La Libertad Avanza.

Para Macri “no hay que creer en las encuestas, pero sí en los tracks, que son mediciones diarias que marcan una tendencia”, según explicó. Según Macri, “la última semana antes de las primarias el voto de JxC cayó y la intención de voto de los libertarios subió”. El expresidente pronosticó que “el voto se va a mover” y eso beneficiará a JxC.

“Va a haber un respiro de cara a la segunda vuelta. Se va a perfilar que posiblemente vamos a gobernar nosotros cuando vayamos a la segunda vuelta con Milei”, subrayó Macri, quien reiteró su apoyo a Bullrich y se negó a adelantar a quién votará si se presenta un escenario de segunda vuelta entre Milei y Massa.

Patricia Bullrich y Javier Milei

No obstante, volvió a enviarle elogios al candidato libertario, aunque con derechos de autor: “Me gustan los puntos de contacto que tiene Milei con las ideas que vengo predicando sobre la libertad hace más de 20 años”. “Pero no me gusta la intolerancia a la critica”, advirtió Macri, quien además contó que el candidato más votado en las primarias lo escucha y se ríe cuando él le comenta estas críticas en los diálogos que mantienen.

El expresidente, acaso en línea con un clima que solicita recortes a la política, pidió la eliminación de todas las Cámaras de Senadores provinciales: “Tendría que haber unicameralidad en todas las provincias”. En la actualidad son ocho provincias las que cuentan con dos Cámaras: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Mendoza, San Luis, Salta y Catamarca.

“Confío en el compromiso inquebrantable que tiene Patricia Bullrich con la ley, con respetar la Constitución Nacional y todas las leyes. Si no logramos eso, no hay Vaca Muerta, ni software ni nada”, concluyó Macri.

LA NACION