El domingo 13 de agosto se realizarán en todo el país las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) presidenciales, en Catamarca, Entre Ríos y en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires también definirán candidatos provinciales; mientras que en Santa Cruz elegirán gobernador.

En lo que va del año hubo elecciones para cargos ejecutivos y legislativos en 18 provincias: Chubut, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Chaco, Corrientes, Mendoza, San Luis, Tucumán, San Juan, Tierra del Fuego, Salta, La Pampa, Misiones, La Rioja, Jujuy, Río Negro y Neuquén.

Si todavía no sabés donde votás, podés ingresar al sitio web oficial del padrón electoral. Además, podés conocer cómo son las boletas presidenciales de estas elecciones y enterarte del cronograma completo desde agosto hasta las generales del 22 de octubre.

03.00 Estaban Bullrich llamó a participar de las PASO

El exsenador Esteban Bullrich difundió este viernes un video en el que llama a la ciudadanía a participar de las elecciones de este domingo. “Es el mayor acto de rebeldía”, expresó el exsenador de Juntos por el Cambio (JxC)

“Este domingo vayamos a votar, por favor”, pidió el también exministro de Educación en un mensaje de Twitter que acompañó con un video en el convocó a a participar de las primarias.

“Estoy muy emocionado de poder ir a votar este domingo. No quiero perder la capacidad de asombrarme ante la posibilidad que nos da la democracia de elegir de quienes nos gobiernan”, dijo al inicio del video, de dos minutos de duración.

02.10 Preocupación: “La relación de los jóvenes con el país y la política está cada vez más desapegada”

En un escenario de incertidumbre y en medio del clima de tensión social, el director de la agencia Taquión, Sergio Doval, analizó, en LN+, el vínculo de los jóvenes con la política y señaló que la relación con el país de las personas que tienen entre 18 y 30 años y que representa el 25% del padrón electoral “está cada vez más desapegada”.

Durante su participación este viernes en el programa +Noticias, que conducen José del Río y Pablo Rossi, el analista presentó datos de los últimos estudios realizados por la consultora y mencionó, por ejemplo, que empezó a crecer la cantidad de ciudadanos de ese grupo etario que, de tener la posibilidad, se iría del país.

Sergio Doval

En tanto, precisó que de los datos obtenidos en el último reporte que hicieron surgió que apenas el 11% milita en una agrupación política, mientras que un 13% no tiene interés y no tiene previsto ir a votar en los próximos comicios. En ese sentido y frente a la expectativa de una participación menor en las urnas alentada por la falta de interés y el descreimiento de la dirigencia, el analista indicó que “hay gente a la que no le interesa lo que está pasando, ni siquiera va participar” y enfatizó en que “no se sabe que va a hacer un gran porcentaje de la gente porque la política los tomó para la chacota”.

Relación de los jóvenes con la política

01.30 Rige la veda electoral: qué actividades están prohibidas

Realizar actos públicos de campaña y proselitismo electoral desde el viernes anterior a la votación.

Ofrecer o entregar a los electores boletas de sufragio dentro de un radio de 80 metros de las mesas receptoras de votos, contados sobre la calzada, calle o camino.

Publicar y difundir encuestas o sondeos preelectorales desde el viernes.

La venta de bebidas alcohólicas está prohibida desde las 20 del sábado hasta las 21 del domingo.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral.

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en el que se instalen las mesas de votación.

Desde el sábado y hasta las 21 del domingo está prohibido portar armas, banderas, distintivos o insignias partidarias.

00.45 La Cámara Nacional Electoral convocó a “ejercer el derecho al voto”

En medio de la preocupación por los niveles de concurrencia a las urnas, la Cámara Nacional Electoral emitió un mensaje dirigido a la ciudadanía para recordarle que, este domingo, “está convocada a ejercer, con su voto, la forma más directa de participación en el proceso de designación de sus representantes”.

“Se trata de un acto de expresión de la soberanía, en el que los electores decidirán quiénes participarán como candidatos en los comicios generales de octubre, para cubrir los cargos políticos de mayor jerarquía en nuestro país”, señaló la entidad a través de un comunicado

La CNE convocó a votar en las próximas elecciones. Santiago Hafford

A 40 años del retorno a la democracia ininterrumpida, la Justicia Electoral destacó “el valor del sufragio como la función constitucional más importante” encomendada a la población que, además, “impone un deber y compromiso ciudadano que segura la igualdad de todas las personas para decidir en la formación del gobierno”.

En este sentido, la CNE llama “al ejercicio del derecho fundamental del sufragio y a los actores políticos a su contribución para el desarrollo ordenado y pacífico de la jornada”.

