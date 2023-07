Elecciones 2023: Galmarini se despachó contra una exfuncionaria macrista que la tildó de “ordinaria y vulgar”

escuchar

Los cruces entre oficialismo y oposición no paran desde el fin de semana después de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. Una de las funcionarias de las que estuvo más activa en las réplicas a los dardos que recibió desde Juntos por el Cambio fue la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, que no solo apuntó ayer contra el expresidente Mauricio Macri sino que ahora dio una fuerte respuesta a una de las funcionarias de su gestión, la entonces titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso.

La que comenzó con las chicanas fue la política de Pro, que insultó a la también esposa del precandidato oficialista Sergio Massa. “Ordinaria, ignorante y vulgar”, escribió Alonso en Twitter. Pero eso no fue todo. “Por suerte no vas a ser primera dama, así no das vergüenza internacional”, lanzó ayer, luego de que Galmarini se trenzara con Macri por el gasoducto.

La precandidata a intendenta de Tigre le había dicho al expresidente que tardó cuatro años en preparar la licitación para la obra y que se “fugó” la plata que recibió de parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), para “negocios de unos pocos”. Incluso le pidió que dejara de mentir, luego de las críticas que el dirigente de Pro hizo al kirchnerismo por un supuesto “retraso” en la ejecución de esta construcción clave para ahorrar divisas en energía y reducir la asfixia sobre las cuentas públicas.

Sin embargo, lejos de quedarse callada, Galmarini tomó el guante y puso énfasis sobre todo en el paso de Alonso por la administración pública durante el gobierno de Macri. “Laura, con las cosas que hiciste (o no hiciste) en la OA, vergüenza debería darte a vos. Cambiar las normas para poder ser directora de la oficina que no abordó la corrupción mientras gestionabas, eso sí que es vergonzoso”, escribió en esa red social la tigrense.

Lo dijo en relación a lo que pasó en 2015, cuando se modificó la reglamentación para esa dependencia del Estado con el fin de que Alonso pudiera asumir. La normativa exigía que el titular de la OA fuera una persona que tuviera al menos seis años en el ejercicio de la abogacía, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial; Alonso es licenciada en Ciencias Políticas.

“Por suerte vos no sos nada hace mucho”, siguió Galmarini contra la referente que integra el ala dura opositora y que ahora trabaja con la precandidata Patricia Bullrich. “Ordinaria, vulgar, no son ofensas; vos sos demasiado cajetilla para mí. Ignorante vamos viendo, ¿cuál es tu vara? Comparemos gestiones, ¿dale?”, continuó la dirigente oficialista, que cerró con ironía: “Besis”.

El domingo pasado la esposa de Massa había explicado que ella no era “metafórica” en sus intercambios. “Cuando hablamos en difícil las personas que nos siguen a nosotros no nos entienden. Parte de lo que nos pasó en este tiempo es que nos pusimos a filosofar y hay que hablar como hablan los compañeros, la vecina de Villa Garrote, con las palabras de todos los días. Si no hablamos el idioma que la gente entiende, ¿por qué nos van a ir a votar?”, reflexionó.

En tanto, Alonso volvió a la carga esta mañana. Además de achacarle a Galmarini que la terminal K del Gobierno tiene “300 procesados por corrupción”, la referente macrista dijo “ser mucho” y sostuvo: “Tener un cargo y un chofer no te definen como persona. Tengo una vida feliz. Tengo más formación que vos y que cualquiera que ocupó antes ese rol. Logramos leyes y decretos, resoluciones inéditas, y cambios en materia de transparencia para el Estado y para las empresas privadas y del Estado”.

Por último, insistió: “No vas a ser primera dama”.

