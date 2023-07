En Juntos por el Cambio sospechan que Massa busca meter una cuña para polarizar con Bullrich y aislar a Larreta

escuchar

Tras obtener la bendición pública de Cristina Kirchner, el precandidato de Unión por la Patria Sergio Massa salió a la palestra decidido a meter una cuña en Juntos por el Cambio: apuntó contra Patricia Bullrich por su pasado montonero y su pretendido afán de imponer “un ajuste con represión”. Su estrategia es obvia: polarizar con la precandidata que simboliza el extremo ideológico de derecha y ningunear a Horacio Rodríguez Larreta, el adversario con el que rivaliza los votos moderados de centro.

En las usinas larretistas tratan de no inmutarse. “Sergio (Massa) sabe que en una elección general pierde con Horacio, por eso necesita dejarlo fuera de carrera en las primarias. Eso explica que busque polarizar con Patricia; cree que a ella le puede ganar en octubre”. sostienen los exégetas del jefe de gobierno porteño.

La vicepresidenta Cristina Kirchner habló durante la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner y llamó la atención por su actitud con Sergio Massa Collage

En su comando de campaña aseveran que Larreta no se subirá al tono agresivo que plantean sus contrincantes y que, aun a riesgo de ser excluido de la polarización, se mantendrá fiel a su eje de campaña: mostrarse como garante de gestión, diálogo y paz social con propuestas concretas de salida de la crisis.

Cuando falta un mes para las elecciones primarias, ayer se vio un primer capítulo de esta dinámica electoral que envuelve a Massa, Bullrich y Larreta. Quien tiró la primera piedra fue el ministro de Economía y candidato oficialista: arremetió contra Bullrich y el libertario Javier Milei –a los que ubica en el mismo plano ideológico-, advirtiendo que ambos plantean un “ajuste con represión”. Luego se focalizó en Bullrich como para que no queden dudas de que ella será el blanco de su campaña.

“¿Cuál es Bullrich: la de Montoneros, la que estuvo con Menem, con Carrió, la que trataba a Macri de delincuente? ¿Cuál es Patricia Bullrich?”, se preguntó Massa, sin inocencia.

La precandidata presidencial de Juntos por el Cambio se subió de inmediato al enfrentamiento retórico que le planteó Massa.

“En vez de perder el tiempo criticándome, ¿por qué no trata de resolver la inflación de 120 % anual, y sus consecuencias, que padecemos todos los argentinos?”, expresó Bullrich en su cuenta de Twitter.

Decidida a seguirle el juego al kirchnerismo, Bullrich insistió.

“Todos los santos días Massa le está sacando la plata de los bolsillos a los argentinos con esta inflación -asestó-.Es el peor ministro de economía, nos está dejando un país destrozado, sin reservas, está comiéndose todos los dólares de los argentinos.”

Patricia Bullrich, de campaña junto a Néstor Grindetti, precandidato a gobernador bonaerense

“¿Ese es el presidente que nos está proponiendo Unión por la Patria? -se preguntó- ¿Es unión por la patria? De unión por la patria no tiene nada. Massa es el que sabía que los ñoquis eran de La Cámpora, lo sabía y lo dijo. Pero después se alió con esos ñoquis y se hizo parte .”

En su primer spot de campaña Bullrich demostró que no andará con ambigüedades. Allí ratificó su postura de que se requiere un presidente “con fuerza” y no uno que apele al diálogo, en una clara alusión a Rodríguez Larreta.

“Porque la corrupción no se termina por consenso. Porque no se acuerda con las mafias. Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando. Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse, más que en la teoría económica, en la calle”, remató.

La postura de Larreta

Como primera reacción, el jefe de gobierno porteño cuestionó el tono del video de su rival.

“El camino de querer imponer los cambios a las trompadas y de que el que no piensa como yo es el enemigo, de que cada gobierno nuevo empieza de cero porque lo que hizo el anterior es una catástrofe, de construirse sobre el anti del anterior, nos condujo a inflación, inseguridad y frustración. Yo propongo un camino distinto, el de los hechos. No es a las trompadas, no es a los gritos”, indicó en Radio Con Vos.

En las usinas larretistas están convencidos de que hay una “mayoría silenciosa” que no se evidencia en las encuestas que rehúye al estilo agresivo y de confrontación permanente entre los dirigentes políticos.

“Por eso la campaña estará basada en tres ejes: hablar de los temas que sabemos que significan una mejora en la calidad de vida de la sociedad, presentar todas las semanas propuestas sobre cuestiones estructurales y viajar al interior con iniciativas focalizadas según la región”, indican los estrategos de campaña.

Patricia Bullrich hizo un spot con dardos a Larreta y el precandidato le contestó Archivo

Los habituados al barro de la política creen que estos son “diseños electorales de laboratorio” que, como está planteada la campaña, tal vez no resulten suficientes. “Bullrich pretende instalar que al kirchnerismo hay que combatirlo ‘en la calle’. Alienta la violencia. Nosotros deberíamos contraponerlo con un mensaje bien claro que transmita serenidad, gestión, garantía de orden y paz social. En nuestro primer spot ese mensaje no aparece claro”, advierten.

En las filas de Larreta como las de Bullrich aguardan con enorme expectativa el duelo que protagonizarán este domingo Carolina Losada y Maximiliano Pullaro por la candidatura a la gobernación de Santa Fe. Es el primer test que enfrentará a ambos presidenciables. Bullrich no escatimará esfuerzos por acompañar a Losada en el último tramo de la campaña; Larreta, que puso todas sus fichas en la candidatura de Pullaro, solo viajará a Santa Fe la noche de la elección.

“Maxi no quiere que se nacionalice su campaña”, explican los voceros de Larreta. Confiados, preparan la foto para el día después de la elección. “Si gana Pullaro será jaque para Bullrich: nuestro candidato habrá ganado Santa Fe, como Marcelo Orrego lo hizo en San Juan, Claudio Poggi en San Luis y Gerardo Morales en Jujuy . Una verdadera liga de gobernadores que acompaña a Horacio para ganar la interna”, se entusiasman.