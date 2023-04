Elecciones 2023: habló Alejandra “Locomotora” Oliveras tras sumarse al espacio de Patricia Bullrich

escuchar

Tras sumarse al equipo electoral de la precandidata a presidente Patricia Bullrich, la boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras indicó este miércoles que confía en la referente de Pro porque es una mujer “que va para adelante” y que decidió sumarse a ese espacio político porque “un pueblo con planes [sociales] no es un pueblo digno”.

La seis veces campeona mundial de boxeo, en declaraciones a la 990, no detalló cuál sería su cargo en un posible gobierno de Bullrich, pero aseguró que acompañará a expresidenta de Pro (anunció días atrás que pidió licencia) desde el deporte porque es disciplina, educación y aleja a la juventud de las adicciones y la depresión.

Sí explicó por qué se mete en política: “Me meto porque un pueblo con planes no es un pueblo digno; porque hay mucha delincuencia, a mi hijo le robaron dos veces en una semana a punta de arma para sacarle el celular; y porque recorro mi país hace siete años con charlas motivacionales y hay mucho dolor, pobreza y angustia; estamos mal y alguien tiene que cambiar eso”.

Respecto de Bullrich, dijo: “Patricia es una mujer que tira para adelante; lo que dice, lo dice convencida. Cuando fue ministra de Seguridad hizo justicia y enfrentó a los narcos. Hay que involucrarse, no hay que quejarse. La gente de la clase media tiene que tener dos o tres laburos para vivir, por eso me involucro en la política. Yo ya no peleó más, así que quiero ayudar a la Argentina desde otro lado”.

En cuanto a la elección de Juntos por el Cambio para participar de la política, aseveró: “Yo hablé con Patricia, solo con ella, no con [Horacio Rodríguez] Larreta. Yo no soy fanática de [Mauricio] Macri. No lo conozco, cuando fue presidente yo tenía el quinto cinturón y ni él ni Cristina [Kirchner] me convocaron para felicitarme. ¿Cómo no vas a felicitar a alguien que consiguió un título mundial? Tengo los mismos cinturones que Mayweather”, explicó.

Al respectó contó que cree que no la convocaron porque es mujer. “Pregúntenles a ellos por qué, pero antes el boxeo femenino estaba mal visto. Hace 22 años me decían ´vos sos puto, no sos una mina´”, declaró. “Somos seres humanos, somos únicos, alguien puede decir que no está de acuerdo con Patricia. Está bien. Pero yo como Locomotora me voy a involucrar y puedo equivocarme, déjenme equivocarme”, añadió.

Luego, contó que hace tiempo hace política “con la bandera del pueblo”, ya que con ayuda de figuras públicas y empresas que la patrocinan levantó un pequeño gimnasio de boxeo que recibe a niños y niñas de cinco villas diferentes en Santa Fe.

“Siempre salí con la bandera del pueblo, yo voy como asesora de Patricia, yo voy desde mi lugar, el deporte”, dijo.

Tras ello “Locomotora” habló sobre lo que puede aportar al espacio política de Bullrich: “Yo vengo de la pobreza y el deporte transformó mi vida porque el deporte es disciplina, es educación, es esfuerzo, es trabajo. El deporte saca de la dejadez; te saca de la depresión, hay mucha gente con depresión; te libera; te saca la mierda que tenés, no solo en los intestinos, de la cabeza. Por eso es maravilloso y es una herramienta social”.

Además, destacó: “El deporte está en todas. Una mujer que se entrena, se cuida, no fuma, no chupa, no se droga, se quiere. Y al quererse tiene la autoestima alta, por eso no va a dejar que nadie la maltrate”, explicó la exboxeadora, quien antes de destacarse en esa disciplina sufrió violencia de género.

“Yo hago política hace muchos años con la bandera del pueblo. Cuando dejé de boxear, abrí una escuelita de boxeo. Encontré un lugar que estaba destruido, porque no tengo plata. Convoqué a [la cocinera] Maru Botana para que me ayude y no me cobró un peso, es solidaria. El gimnasio se llama como su hijito fallecido, Facundo Solá. Con ella y otras empresas que conseguí para que pongan dinero arreglamos el galpón”, relató.

“A esa escuelita de boxeo vienen chiquitos y adolescentes, vienen chicos de cinco villas. Pero les exijo que vayan al colegio. Tienen que venir con la libreta del colegio; si no, van no pueden entrenar con ‘Locomotora’. Si lo chicos se entrenan, no se drogan, no fuman. En tres meses hacen una exhibición, ya ganan su platita, tienen sus zapatillas nuevas y estoy luchando para que tengan su comedor, porque vienen temblando de hambre. Tengo que hacer un comedor porque nadie tiene vitalidad ni inteligencia si come un paquete de arroz. Eso es hacer política sin banderas políticas”, contó.

En otro tramos de la entrevista, me mostró esperanzada en lo que podría lograr el país en caso de encaminarse las cosas tal cual las entiende. “Si van a la escuela y hacen deportes, qué hermoso futuro tiene la Argentina. Porque estando en la escuelita de boxeo y con educación pueden ser carpinteros, periodistas, abogados, enfermeros, peluqueros, lo que quieran. Pero tienen un futuro porque no están en la calle”, dijo.

“Quiero estas dos vías para hacer política. ¡Puedo sacar a un campeón del mundo como yo! Quiero que puedan entrenar gratuitamente y creo que así la Argentina puede pasar al frente, bien arriba”, cerró.

Alejandra “Locomotora” Oliveras tiene 45 años y es dueña de 34 victorias, tres derrotas y dos empates a lo largo de su carrera como boxeadora. En 2015 fue distinguida con el premio Guinness por convertirse en la primera mujer ganadora de seis cinturones mundiales en pesos diferentes: supergallo [2 versiones], liviano, pluma, welter junior y el liviano junior. Si bien tiene la misma cantidad de cinturones que Floyd Myweather, no es millonaria ni mucho menos porque dice que el boxeo femenino en su época era mal visto y hoy no está bien promocionado.

