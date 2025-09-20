Infarto: ocho estrategias clave para prevenirlos, según un especialista

Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
El neurólogo Conrado Estol detalló cuáles son las claves para la prevención y brindó consejos sobre los factores de riesgo; el antecedente del caso Alejandra “Locomotora” Oliveras
En los últimos tiempos se generó mucha conciencia sobre la importancia de la prevención de infartos y los accidentes cerebrovasculares (ACV). El neurólogo Conrado Estol, en diálogo con LN+, brindó detalles sobre ambos cuadros y enumeró una serie de hábitos saludables para reducir las posibilidades de sufrir eventos de este tipo.
Estol enfatizó que el 80% de los infartos de corazón y ACV se producen en personas con un solo factor de riesgo. Entre estos factores, resaltó la hipertensión no diagnosticada, el colesterol alto -incluso con niveles normales en sangre, si está adherido a las arterias-, la diabetes, el estrés no controlado, la soledad, la falta de ejercicio y el consumo de alimentos ultraprocesados.
Por otro lado, el neurólogo diferenció los dos tipos principales de ACV. El isquémico, causado por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro, y el hemorrágico, provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo.
El ACV isquémico representa el 85% de los casos. El especialista destacó que la mitad de los ACV e infartos de corazón ocurren antes de los 60 años, siendo las dos principales causas de muerte a nivel mundial. “La mayoría de los ACV son en la franja de los 40 a 50 años”, afirmó en LN+.
Infartos y ACV: cómo prevenirlos
Estol enumeró las siguientes recomendaciones:
- Control de la presión arterial, el colesterol y la diabetes
- Meditar para controlar el estrés
- Consumo moderado de alcohol
- Ejercicio intenso
- Dormir 7 horas
- Nutrición sana
- Sociabilizar
- No fumar
“Te suena obvio, pero casi nadie lo hace. Menos del 5% de la población cumple con estos consejos”, reveló Estol.
Formas de envejecer y las secuelas de un ACV
El especialista también resaltó la importancia del “envejecimiento biológico” por sobre la edad cronológica. “El cerebro empieza a envejecer a los 40 años. La función cognitiva empieza a decaer”, explicó. Además, señaló que antes de los 55 años, las arterias pueden desgarrarse, mientras que después de esa edad, “el taponamiento por colesterol es más común”.
En relación con las posibles secuelas de un ACV, Estol se refirió a uno de los partes médicos de Oliveras, que indicaba un “síndrome confusional asociado a una pérdida de la movilidad en el lado izquierdo del cuerpo”. Explicó que un infarto en el lado derecho del cerebro puede causar parálisis en el lado izquierdo y pérdida de la noción del mundo a la izquierda, un fenómeno conocido como anosognosia.
“Los pacientes no reconocen el problema. No comen la mitad izquierda del plato, no se ponen la ropa del lado izquierdo. El cerebro no reconoce ese mundo izquierdo: no saben que tienen el problema”, detalló.
Un informe de The Lancet Regional Health, publicado en abril, advirtió sobre un aumento sostenido en la incidencia de ACV en adultos jóvenes -entre 1990 y 2015-, especialmente en mujeres de 15 a 49 años. Los factores de riesgo clásicos -hipertensión, diabetes y sobrepeso- son importantes, pero también se destacan el estrés continuo, la vida sedentaria, la contaminación ambiental y el consumo de sustancias perjudiciales.
Los síntomas más comunes de un ACV
En detalle, los principales son:
- Debilidad o entumecimiento repentino en la cara, brazo o pierna, especialmente en un lado del cuerpo
- Problemas para caminar, mareos o pérdida de coordinación
- Confusión, dificultad para hablar o entender el habla
- Dolor de cabeza severo repentino sin causa conocida
- Dificultad para ver en uno o ambos ojos
