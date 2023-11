escuchar

Luego de que el Padre Pepe Di Paola llamara el jueves a las personas “de fe” a no votar al candidato de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje presidencial del 19 de noviembre, este viernes la Iglesia aclaró que el pedido del cura no se extiende a toda la institución. A través de las declaraciones que una fuente de la Conferencia Episcopal Argentina aportó al medio Valores Religiosos, ratificó no sentirse representada por aquellos dichos: “Las declaraciones de Di Paola son a título personal. La Iglesia nunca le va a decir a la feligresía por quién votar o por quién no hacerlo”.

La refutación llega después de que el referente del Equipo de Curas de Villas y Barrios Populares expresara su posición de cara a las elecciones en Radio Télam el jueves: “Un hombre de fe no puede apoyar propuestas inhumanas, antivalores; sea cristiano, católico o profese el credo que profese. Y es lo que plantea este candidato [por Milei], un retroceso en la civilización”.

“Jamás Javier Milei pidió disculpas al Papa", dijo el padre José María "Pepe" Di Paola Familia Grande Hogar de Cristo

El sacerdote dijo que las ideas del candidato implican un retroceso para aquellos que creen “en una mirada responsable sobre el cuidado de la vida” y recordó, con estupor, que tanto Milei como sus laderos pusieron sobre la mesa el debate acerca de la venta de órganos y la portación de armas, dos de los temas que más complicaron al postulante, pese a que ahora desde su espacio desmienten que vayan a acelerar cambios en la legislación actual.

Al respecto, Di Paola indicó que ninguna religión avala ese estilo de planteos y enfatizó: “Cualquier persona que se sienta ligada a un tipo de humanismo no puede estar de acuerdo. Ninguna religión abraza estas propuestas inhumanas, como la venta de órganos. Es algo manejado por una mafia que preocupa a la humidad y que acá se quiere presentar como algo civilizado”.

El padre Pepe Di Paola utilizó de ejemplo al Papa Francisco para expresar por qué llamó a no votar a Javier Milei Archivo

Siempre bajo esa mirada, el cura comentó que las políticas que promete aplicar Milei en caso de llegar a la Casa Rosada “son contrarias a lo que plantea el papa Francisco, que habla de una humanidad solidaria y cree en la vida”. Entonces remarcó: “Francisco nos dice de abrazar al inmigrante y buscar la felicidad de todos, no piensa en la idea de una libertad individualista como la que gritan en cada acto los partidarios de Milei. Por eso, para los predicadores del odio la justicia social es una mierda. Por eso creo que ningún hombre de fe puede inclinarse por esta propuesta electoral”.

No fue aquella la primera vez en que Di Paola se pronunció abiertamente contra el libertario, sino que ya lo había hecho antes de las elecciones generales de octubre: “Si se habla de portación de armas, venta de órganos, si se niega el cambio climático y se dice que el terrorismo de Estado no existió, con más razón hará falta una visita de Francisco, para que nos traiga su mensaje”, dijo el sacerdote en una entrevista con LA NACION.

La campaña de la Familia Grande Hogar de Cristo para invitar a Francisco a visitar la Argentina Familia Grande Hogar de Cristo

Como coordinador de la Familia Grande Hogar de Cristo, que reúne a más de 200 centros barriales que trabajan en todo el país para recuperar a miles de jóvenes y adolescentes, y sacarlos del mundo sombrío de las adicciones, Di Paola lanzó esta semana la campaña para invitar al Papa, en coincidencia con la explosiva propuesta del economista Alberto Benegas Lynch, referente intelectual de Milei, para suspender las relaciones diplomáticas de la Argentina con la Santa Sede.

“Jamás Javier Milei pidió disculpas al Papa, ni siquiera cuando lo invitaron a hacerlo en el debate presidencial. Hay una deuda con Francisco”, resumió el cura villero en la entrevista realizada el jueves, antes de la veda electoral.

