Detrás de los grandes números que dejaron las PASO, aquellos que ubicaron a Javier Milei en la cima electoral y a Juntos por el Cambio y Unión por la Patria en segundo y tercer lugar, aparecen, solapados, otros indicadores y datos menos vistosos, pero que alumbran circunstancias novedosas o señalan oportunidades .

Algunos de esos números explican derrotas, otros, traspasos en los votos. Ninguno de ellos, sin embargo, debe escapar a las distintas fuerzas que en octubre buscarán disputarse el poder.

11,30% para Larreta, más cerca de Grabois

En el comando de campaña del jefe de gobierno porteño, pese a la leve remontada que registraron en el último tramo de cara a las PASO, se sabían en desventaja con respecto a Patricia Bullrich, pero creían en que una “mayoría silenciosa”, reticente a las posturas más vehementes, podía pronunciarse en favor del alcalde el día de los comicios. Algo que finalmente no ocurrió. Rodríguez Larreta sacó el 11,30% de los votos, un porcentaje que lo ubica a mitad de camino entre lo que obtuvo su rival, Patricia Bullrich, y el contrincante de Massa en Unión por la Patria, Juan Grabois. Pero la calculadora indica que los votos que lo separan de Grabois son menos que aquellos que lo separan de Bullrich: 1.284.978, contra los 1.346.903 que lo distancian de su rival.

Más de 700.000 votos huérfanos

Por fuera del alto ausentismo y el voto en blanco hay un segmento del electorado que tendrá un papel importante en las elecciones de octubre. Las PASO funcionan primordialmente como un mecanismo diseñado para dirimir internas al interior de un partido, pero también operan como un filtro que excluye a aquellos espacios que no logren superar el umbral del 1,5% de los votos. Un piso que habilita o no a jugar en octubre. Así, las primarias barrieron con 10 espacios políticos que, en conjunto, lograron más 720.000 votos. A diferencia de los que no asistieron a las urnas, estos son votantes que estarán buscando representatividad en las generales. Si se proyecta una asistencia similar, representarían cerca de tres puntos porcentuales, una cifra mayor a la que separó a Milei de Unión por la Patria.

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Schiaretti, Myriam Bregman Collage

Siete millones de votos

Con respecto a las PASO de 2019, Unión por la Patria perdió más de 5,7 millones de votos. Aunque en menor medida, Juntos por el cambio también sufrió una sangría: fueron cerca de 1,5 millones de votos los que se fugaron. Así, las dos principales fuerzas que dominaron la oferta electoral en los últimas dos elecciones contabilizaron una pérdida total de 7.168.909 millones de votos con respecto a su cosecha de 2019: una cifra casi idéntica a la que reunió Javier Milei en estas PASO (7.116.352)

57% del padrón y el cuarto jugador

Las PASO presentaron un escenario de tercios casi simétrico, una especie de triángulo equilátero compuesto por las tres grandes fuerzas políticas (La Libertad Avanza, 30%; Juntos por el Cambio, 28,2% y Unión por la Patria, 27,2%). Sin embargo, la sumatoria de votos entre estos espacios -más de 20.200.000 de sufragios- representa solo el 57% del padrón electoral. De esta manera, más de 15 millones de electores decidieron o bien optar por otras fuerzas políticas, o bien -la gran mayoría- suspender su juicio en las urnas. Con esto en cuenta, el triángulo electoral parece desdibujarse y convertirse en un cuadrilátero.

Claudio Vidal en Río Gallegos el 25 de junio de 2018 Horacio Córdoba

20.000 votos en Santa Cruz

Milei no llevó candidato a gobernador en Santa Cruz, que junto con Catamarca, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires fijaron fecha de elecciones este domingo. Allí se impuso Claudio Vidal, secretario del sindicato de los petroleros privados, que en 2021 fundó un partido que se desprendió del propio Frente de Todos. Será quien suceda a Alicia Kirchner en la gobernación, que optó por presentarse como candidata a senadora santacruceña en una lista de unidad. Lo llamativo fue que allí, donde el kirchnerismo se impone desde 1991, Milei, en la categoría a presidente sacó 20.000 votos más que el apellido Kirchner.

187.135 votos de Guillermo Moreno.

Una parte importante de los votos huérfanos (más de 700.000) corresponden a Principios y Valores, el partido que postulaba a la presidencia al exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, de histórico vínculo con el kirchnerismo. El código electoral le cerró la puerta en la cara, pero Moreno reunió un total de 183.135 votos, una cifra aparentemente menor en el marco de las PASO, pero que puede cobrar relevancia en el poroteo de octubre. Para dimensionar el número, sirve pensar que Unión por la Patria quedó en un histórico tercer lugar por algo más de 200.000 votos.

Guillermo Moreno LA NACION

Milei escalaría a 31,5.

Si como parte de un ejercicio mental uno replicara los resultados de las PASO en la elecciones generales, es decir, trasladara todo tal cual fue al escenario de octubre, los porcentajes alcanzados por las distintas fuerzas sufrirían modificaciones. Esto sucede porque en las PASO los votos se contabilizan sobre una base que incluye el voto en blanco. Por el contrario, ese voto se excluye en las elecciones generales y la base sobre la cual se contabilizan los votos se achica. Eso redunda en que los porcentajes se estiren. Milei, por caso, sumaría un punto y medio más, alcanzando los 31,5. En cualquiera de las fuerzas el incremento podría ser significativo para evitar un eventual ballottage.

Siguiendo en un terreno hipotético, si los votos se calcularan sobre el total del padrón electoral y no sobre los afirmativos, el porcentaje de Milei se vería reducido al 20%. Haciendo el mismo juego con JxC, el número final sería de 18,91%, similar al de Unión por la Patria, que se ubica en torno al 18,24%.

Conferencia de prensa de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo en Rosario Marcelo Manera

Un millón de votos menos para el peronismo federal

Estas elecciones significaron un retroceso para el peronismo federal, que en 2019, con el exministro de Economía Roberto Lavagna como candidato, obtuvo el 8% de los votos, compuesto por más de 2 millones de sufragios. En esta oportunidad, la alianza que lidera el gobernador cordobés Juan Schiaretti, candidato presidencial de la fuerza, perdió cerca de la mitad de los apoyos: obtuvo más de un millón de votos menos y, alcanzando el 3,8%, se ubicó por detrás del voto en blanco.

4,6% de voto en blanco

Por detrás de las fuerzas políticas que ocuparon el podio electoral aparece el voto en blanco, que supera por casi un punto al candidato de Hacemos por Nuestro País, Schiaretti. En total fueron 1.148.342 los ciudadanos que optaron por votar en blanco, muy por encima del piso electoral (1,5%) que se le exige a las fuerzas políticas para poder participar en las elecciones generales. Sin embargo, como se mencionó, el voto en blanco no “pasa” a la segunda vuelta, achicando la base electoral sobre la cual se contabilizan los porcentajes.