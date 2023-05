La carta completa que publicó Fernán Quirós tras bajar su candidatura en las elecciones 2023

escuchar

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, publicó una carta en sus redes sociales, tras bajar su candidatura a jefe de gobierno de la Ciudad. Lo hizo este martes, luego de que Horacio Rodríguez Larreta anunciara que Jorge Macri será el candidato de Pro a sucederlo al frente de la administración capitalina.

A través de su cuenta de Twitter, el funcionario de Salud posteó una misiva en la que confirmó su lealtad hacia Larreta al decir: “Confío en el liderazgo de Horacio y en la determinación de Jorge para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos y los porteños”.

En el texto, entre otras cosas, sostiene la importancia de mantener la unidad del espacio, y dice: “El Pro tiene que seguir gobernando la Ciudad y, para eso, debemos estar representados por un solo candidato”. En ese sentido, también reconoce el apoyo de la sociedad hacia el primo de Mauricio Macri: “Jorge tiene en las encuestas tomadas, una intención de voto muy consolidada, y yo, una potencialidad muy auspiciosa”.

A continuación, la carta completa de Fernán Quirós:

¡Hola a todos!

A lo largo de todo este tiempo trabajé incansablemente para construir un estilo de hacer política que me permitiera aportarle a la sociedad lo que aprendí a lo largo de mi vida.

Un estilo con mis principios y valores: solidaridad, cooperación, empatía, profesionalismo, entrega y palabra.

Respetar y cuidar a las personas siempre fue y será lo más importante para mí. Ese cuidar incluye la convicción de que el funcionario público está al servicio de la sociedad y siempre es el conjunto el que determina su propio destino. Lo nuestro es escucharlo, entenderlo y facilitar los procesos de cooperación entre la sociedad y sus gobernantes para que ello sea posible.

La mayoría de los porteños consideramos que el Pro tiene que seguir gobernando la Ciudad y para eso debemos estar representados por un solo candidato. Siempre dije que, en estos momentos tan duros de la Argentina, la sociedad se merecía un proceso de elección del precandidato del Pro que sea respetuoso, sin personalismos y sobre todo basado en la expresión mayoritaria de la sociedad a través de los instrumentos que tenemos a la mano, aunque no sean perfectos.

Como les comunicó Horacio, Jorge tiene en las encuestas tomadas, una intención de voto muy consolidada, y yo, una potencialidad muy auspiciosa. En consecuencia, llegamos a un acuerdo político que nos permitiera cumplir los objetivos del párrafo precedente, priorizando la unidad del espacio.

Confío en el liderazgo de Horacio y en la determinación de Jorge para seguir mejorando la calidad de vida de los argentinos y los porteños.

Esta armonía entre lo que pienso, siento y hago, me hace transitar estos caminos complejos en paz y haber sido capaz de mantener mis ideales. Para esta decisión me ayudó mucho el aliento que me dieron y las recomendaciones de que este proceso no cambie mi esencia.

Gracias a mi familia por el acompañamiento permanente, el espacio de reflexión y conciencia de lo que somos y nos da sentido profundo.

Gracias al equipo, un lujo de colaboradores incansables que siempre me dieron su consejo sabio y me animaron a dar los pasos en ese liderazgo en el que creo: transparente, cuidado, firme, genuino y verdadero.

Gracias a Horacio, Lilita [Carrió], María Eugenia [Vidal], al gran equipo del gobierno, al Pro y a la Coalición Cívica por el acompañamiento.

Gracias, a todos los voluntarios y ciudadanos que creyeron en mi liderazgo y estilo de servicio público, y apoyaron la construcción colectiva que fuimos aprendiendo juntos.

A todos, sin distinción, los invito a que sigamos construyendo juntos.

Fernán

LA NACION