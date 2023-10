escuchar

El expresidente Mauricio Macri salió a respaldar a Patricia Bullrich con el objetivo de aplacar las tensiones que generaron en Juntos por el Cambio sus expresiones sobre un eventual apoyo parlamentario a Javier Milei en caso de que el economista gane las elecciones del 22 de octubre próximo.

“Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo” , escribió Macri en la red social X -ex-Twitter- después de que la aspirante presidencial de JxC manifestara su disgusto con el fundador de Pro por sus dichos sobre Milei. El exmandatario y la exministra dialogaron esta mañana para aclarar la situación. Macri le comentó que su frase había sido malinterpretada y Bullrich aceptó la explicación.

En su mensaje, Macri adjuntó un video con un fragmento de su exposición en Harvard, donde presentó su libro Para qué ante estudiantes. “Realmente espero que Milei ayude mucho a Bullrich cuando ella esté a cargo de impulsar reformas profundas contra esa terrible fuerza que está a favor del statu quo” , apuntó el exjefe del Estado.

Patricia es la única con la fuerza y el apoyo político para vencer a las fuerzas del statu quo. pic.twitter.com/kaBjJ7CJx3 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) October 4, 2023

Luego aclaró que esperaba que JxC apoye las reformas razonables de Milei en caso de que Bullrich no gane las elecciones. “Considero que no es conveniente en este momento que Mauricio Macri diga una cosa así. Cuando tenemos un punto fundamental para nosotros, no es el momento de discutirlo”, respondió Bullrich esta mañana al ser consultada sobre la opinión de Macri en la radio Urbana Play.

Bullrich dijo que no había escuchado la exposición, pero que se había enterado por un recorte periodístico en el diario. Poco después, habló con Macri por teléfono para aclarar la situación. “Fue un malentendido”, apuntaron cerca de la exministra, quien intenta cerrar el conflicto con el fundador de Pro de cara al tramo final de la campaña.

Durante la charla en Harvard, Macri analizó el escenario electoral. Dijo que Milei está “solo” y sugirió que no tiene ni equipos ni sustento legislativo para impulsar transformaciones. Sin embargo, aventuró que JxC debería colaborar con el libertario en caso de que Bullrich no salga vencedora y Milei desembarque en la Casa Rosada .

“Vamos a ganar las elecciones. Pero en caso de que eso no pase y gane él las elecciones, espero que nuestra coalición apoye cualquier reforma razonable en el Congreso para que Argentina deje atrás este sistema tramposo en el que estamos atrapados. Y como nosotros vamos a ganar, los liberales también nos van a ayudar a nosotros para aprobar los proyectos”, puntualizó. Esa frase generó un fuerte malestar en un sector de JxC. Radicales, integrantes de la CC e incluso José Luis Espert consideraron que los dichos de Macri son perjudiciales en plena campaña.

El dólar llegó a $850 pero parece que lo importante es especular sobre tensiones en JxC, reinterpretar a Macri y darle aire al kirchnerismo.



La candidata de Mauricio es Patricia, ya lo dijo 10 mil veces. Mientras pierden el tiempo operando, Sergio Massa está reventando el país. — Darío Nieto (@DaroNieto) October 4, 2023

Cerca de Macri machacan con que el expresidente repitió en varias oportunidades durante su paso por Harvard que Bullrich era su candidata y que aventuró un triunfo de JxC. “Milei no tiene gobierno atrás para liderar semejante cambio. Necesitas al menos 4000 personas con conocimiento del Estado. No estás heredando el Estado suizo, sino una jungla con todos los fanáticos de La Campora” , afirmó.

Según Macri, la experiencia de JxC “coordinada por Patricia Bullrich cambiará para siempre el futuro de los argentinos”. “Hay que tener la experiencia de liderar un gran equipo antes de liderar una nación, y eso Patricia lo tiene”, indicó.

