El expresidente Mauricio Macri se puso al frente de la campaña electoral de Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, con miras al balotaje decisivo del próximo 19 de noviembre. Después de su raid mediático del fin de semana, en el que argumentó su decisión de avanzar con un pacto con Milei, Macri volvió hoy a salir a escena para apuntalar el proyecto presidencial del economista , quien se enfrentará a Sergio Massa (Unión por la Patria) en la segunda vuelta.

Durante su participación en el 13° Foro de Negocios ABECEB, un encuentro sobre liderazgo, negocios, geopolítica, economía, innovación y cambio social de Iberoamérica que se realizó en el Faena Art Center, el fundador de Pro y exmandatario arremetió contra Massa, a quien acusó de haber “destruido” la economía durante su gestión al frente del Palacio de Hacienda y vinculó con una forma de hacer política “prepotente, mafiosa y corporativa”, y defendió su apoyo a Milei. Es más, hizo una suerte de alegato sobre las razones que lo llevaron a sellar un acuerdo con el libertario, quien salió segundo en las elecciones presidenciales, tras la dura derrota de Patricia Bullrich, la postulante de Juntos por el Cambio.

Macri consideró que Milei “propone un cambio de raíz en la Argentina”, que va en “la misma dirección” que la propuesta de Bullrich. Esta vez evitó hablar de las consecuencias que provocó su jugada en el andamiaje de Juntos por el Cambio.

“Es lo nuevo, lo distinto, no gobernó, no robó y no mintió”, remarcó Macri, quien compartió un panel con el expresidente de España Mariano Rajoy. A su vez, dijo que Milei tiene “la intencionalidad” hacer reformas y resaltó que el libertario se mostró dispuesto a “aceptar colaboración de todos para llevar el cambio adelante”.

En ese sentido, insistió en que Pro marcará sus diferencias con Milei en el Congreso y evitó hablar de un co-gobierno. “Somos el cambio o no somos nada. Por eso, voto a Milei”, concluyó.

En su reflexión final, Macri alertó al electorado sobre la “campaña del miedo” del oficialismo. “Estamos en un mundo incierto y lleno de oportunidades. Siempre vuelven con la campaña del miedo, la narrativa de que te van a sacar los derechos, cuando hay que terminar con los privilegios. Miedo nos tiene que dar seguir así”, apuntó Macri, quien consideró que la Argentina se enfrenta a un punto de inflexión. Por lo que, llamó a terminar con la “decadencia”.

Tras subrayar que en el balotaje “la ciudadanía debe inclinarse por votar en contra del postulante que no quiere que sea presidente”, Macri repasó con ironía la trayectoria política de Massa. De esa forma, buscó poner luz sobre los vaivenes del tigrense y falta de credibilidad. Recordó que Massa arrancó en la Ucedé, pasó por el menemismo y el duhaldismo antes de desembarcar en la Anses y el gobierno de Cristina Kirchner.

“Nos decía ‘voy a terminar con el kirchnerismo’ y a los diez minutos terminó aliándose para volver al gobierno con los que dijo que nunca más iba a estar”, aseguró.

Además, lo acusó a Massa de haber “volteado” a [el exministro de Economía Martín] Guzmán para quedarse con el “pleno poder” en el país. Resaltó, por ejemplo, que el postulante de Unión por la Patria no pudo controlar la inflación. Al contrario, la llevó del 60 al 300% anual. “En una semana y media hay más inflación en la Argentina que en el 99% de los países del mundo”, ejemplificó Macri.

Patricia Bullrich y Javier Milei en el Programa a Dos voces el 25 de octubre de 2023 ENRIQUE GARCIA MEDINA

Para el expresidente, la contracara de Milei es Massa. “Votar a Massa es votar a ese horror que ha condenado a la Argentina. Votamos el desastre y la destrucción de estos quince meses”, señaló.

De esta forma, Macri volvió a justificar su alianza con Milei. El domingo había roto el silencio durante una entrevista en el programa Comunidad de Negocios, que conduce José del Rio en LN+, en la que admitió que el libertario genera incertidumbre, pero lo contrastó con Massa, a quien acusó de haberle mentido “siempre” y para quien pidió un “perfil psiquiátrico por su compulsión a mentir”. En ese reportaje, despotricó contra críticos del acuerdo, como Gerardo Morales y Martín Lousteau, a quienes tildó de “perdedores”, y afirmó que la interna de Juntos por el Cambio fue perjudicial, punto en el que centró sus críticas contra el exprecandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta por presentar “una propuesta de cambio más tenue”.

“Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa. No hay incertidumbre. Con Milei tenemos todas las incertidumbres: no lo conocemos y nunca gobernó. Lo único que puedo decir es que las dos veces que lo vi, y las ocho o nueve veces que hablé, nunca me mintió; Massa me mintió siempre”, señaló Macri.

Mensaje

En otro tramo de su discurso Foro de Negocios ABECEB, Macri volvió a defender su gestión en la Casa Rosada. Dijo que durante el mandato de Cambiemos se habían hecho “grandes avances” en la integración del país y lamentó que Alberto Fernández haya retirado la intención de la Argentina de ingresar a la OCDE.

“En muy poco tiempo habíamos cumplido 70% de los requisitos y estábamos muy cerca de ingresar. Gracias a mi amigo Donald (Trump), estábamos primeros en la lista”, dijo. Y agregó: “Para Latinoamérica, la integración es todo”.

Tras remarcar que la región “tiene una posibilidad para integrarse”, Macri pidió “ir hacia una moneda única, bajar los aranceles”. “Hay que tener gobiernos que no mientan, que se comprometan y cumplan: ahí tenemos infinitas oportunidades”, puntualizó.

Además de Macri y Rajoy, participaron del encuentro Santiago Peña, presidente de Paraguay, y Luis Alberto Lacalle de Herrera, exmandatario de Uruguay. También estuvieron el jefe de gobierno electo Jorge Macri y el gobernador electo de Entre Ríos Rogelio Frigerio.

A lo largo del evento disertaron “empresarios, CEOs y ejecutivos de las compañías más importantes del país y la región”, como Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy; Martín Migoya, CEO de Globant; Julia Bearzi, directora Ejecutiva Endeavor Argentina; Martin Ticinese, presidente de Cervecería y Maltería Quilmes y Fábricas Nacionales de Cerveza de Uruguay; Florencia Davel, CEO Bristol Myers Squibb Latin America y Diego de Leone, vicepresidente de Negocios de Natura América Hispana.

